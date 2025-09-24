"Ministar je sebi riješio tri prilaza, mi slušamo obećanja od osamdesetih godina": Stanovnicima Podstrane prekipjelo zbog gužvi, traže hitno rješavanje raskrižja za školu i za Žrnovnicu

U Podstrani je danas održan prosvjed pod sloganom "25 godina buke za 25 godina obećanja". Prosvjed se odvijao na pješačkom prijelazu kod trgovine Tommy u Strožancu, gdje se u unatoč kiši okupilo više od 200 građana. Blokada je trajala 25 minuta, simbolično – po jedna minuta za svaku godinu praznih obećanja i neispunjenih planova za rješavanje prometnog kolapsa koji već desetljećima guši ovo priobalno mjesto.

"Želimo konkretne mjere, a ne nova obećanja"

Organizator prosvjeda Luka Jovanović, predstavnik nezadovoljnih mještana uz podršku nezavisne liste Za pravedniju Podstranu, istaknuo je da je vrijeme za hitna rješenja:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Organizator prosvjeda Luka Jovanović istaknuo je kako je u tijeku prosvjed pod nazivom „25 godina buke za 25 godina obećanja i šutnje“.

„Što se danas ovdje dogodilo – evo, prosvjed jer se upravo održava. Zadovoljni smo odazivom, 200 najavljenih ljudi je sigurno, bi rekao, s obzirom koji je potop ovdje bio i prije prije nego što je prosvjed krenuo. Tako da smo zadovoljni“, kazao je Jovanović.

Dodao je kako je današnja poruka jasna i da zahtjevi nisu neodređeni.

„Današnja poruka, koji su vaši zahtjevi, da naša poruka je da želimo da država preuzme ove stvari u svoje ruke, da više ne možemo čekati ovdje u kolonama. Predugo čekamo, ne želimo uopće čuti više da je nešto u tijeku i da su izašle neke studije. Želimo konkretne mjere za rješavanje prometnice D8 državne magistrale, a ne izgradnju magistrale.“

Govoreći o budućim akcijama, Jovanović je poručio:

„Vjerojatno i sad na brojne najave neke buduće akcije. Sljedeća akcija će sigurno, ako ne budemo u potpunosti zadovoljni. Idemo ispred Općine Podstrana.“

Na pitanje što bi zadovoljilo prosvjednike nakon današnjeg dana, odgovorio je:

„Želimo potez pametne signalizacije u roku kraćem mogućem roku na raskrižju za školu u Strožancu i za raskrižje Žrnovnica.“

Posebno se osvrnuo i na motivaciju za okupljanje:

„Motivirali su nas djeca za koja su zapela u prometu, u autobusu, koja nisu, koja su shvatili da na 1 sate koje ne mogu, koje nemaju osnovno pravo, a to je školstvo imat.“

"Ovo je generalna slika društva"

Prosvjednici su poručili da im je dosta ignoriranja i praznih obećanja.

Jedan od prosvjednika objasnio je razloge okupljanja:

„Da ukažemo na problem, mislim da je jasno zašto smo mi ovdje. Ovdje političke strukture ništa ne poduzimaju i opstruiraju sve što ljudi predlažu, što znamo iz vlastitog iskustva. Jednostavno nije bitno ko daje prijedlog nego odakle daje prijedlog, iz kojeg ’jata’. Ako prijedlog dođe iz jednog jata, stvari se nekad riješe, ako nisi, ne uzimate se u obzir.“

Govorio je i o dubljim društvenim podjelama:

„To je generalna slika, društvo se dijeli na lijeve i desne ili centralne. Ako si dio tog nekog jata, jednostavno tvoje mišljenje ne uvažavaju. To je žalosno, zato i je Podstrana tu, zato i je cijela država tu, zato i jesmo tu, to je naša realnost.“

Podsjetio je kako obećanja traju desetljećima:

„Slušamo obećanja još od 1983. godine. Poruka vladajućima je: ’Vrijeme je da se krene’, krajnje je vrijeme.“

Drugi prosvjednik kazao je da je motiv okupljanja jednostavan i jasan:

„Došli smo samo da se ovo što prije riješi, za par kilometara po uru ipo dvi vremena jednostavno nema smisla. Godine i godine pustih obećanja. Iz još osamdesetih godina postoje planovi za crkvu i za sve. Nitko ništa ne poduzima.“

Naglasio je razliku u odnosu na druge gradove u Hrvatskoj:

„Drugi gradovi su se izgradili, Šibenik imao 5 izlaza s autoceste, Zadar odlično riješen, ministar je u Novom Vinodolskom svome riješio sve izlaze, sve ulaze, još se radi cesta, a mi smo ovdje drugi najveći grad u državi, a do grada nam treba po 2 sata za par kilometara. Sramota.“

U nastavku je dodao i osobnu dimenziju:

„Moji su zapinjali u gužvi, nadam se da mi djeca neće morati zapinjati u gužvi. Jer to je strašno više šta se događa", ljutito je zaključio.

Vozači u znak podrške trubili prosvjednicima

Iako je prosvjed privremeno zaustavio promet na magistrali, brojni vozači su trubljenjem dali podršku okupljenima. Zbog jake kiše i velikih gužvi prosvjed je započeo s kratkim zakašnjenjem, no protekao je mirno i u skladu s najavom organizatora.

Mještani Podstrane najavili su da će se boriti sve dok se ne pronađe trajno rješenje za prometni kolaps koji guši njihovu općinu i svakodnevni život.