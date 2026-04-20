Ministar iz BiH šokirao izjavom: 'Zapalio bih smeće iznad Dubrovnika pa nek gori cijelo ljeto'

Bosanskohercegovački minister za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić u jednoj tamošnjoj televizijskoj emisiji komentirao je odnose s Hrvatskom, pitanje Trgovinske gore koju je nazvao "bosanskim Černobilom", ali i susret s predsjednikom Zoranom Milanović.

Govoreći o prijeporima između dvije zemlje, pa i planovima Hrvatske o zbrinjavaju radioaktivnog otpada, Hurtić je iznio prijedlog koji je glasno odjeknuo u hrvatskoj javnosti, piše Net.hr.

"Znate što sam predložio - da mi svi iz Bosne i Hercegovine skuplje plaćamo i dolje iznad Dubrovnika, napravimo deponij i smeće tamo odlažemo. Onda bih da ga u šestom mjesecu fino zapalimo pa nek gori čitavo ljeto i nek osjeti Dubrovnik. To bih učinio bez razmišljanja", izjavio je gostujući kod Senada Hadžifejzovića na FACE TV-u.

Polemika oko Trgovinske gore

Hurtić je jedan od najglasnijih protivnika gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovinskoj gori, odnosno na lokaciji Čerkezovac. Prema pisanju BiH medija, radovi su već počeli, a vlasti iz susjedstva angažirale su konzultante kako bi spriječile izgradnju odlagališta jer smatraju da ono ugrožava okoliš i pitku vodu.

Prisjetio se i trenutka kad je otišao u hrvatski Sabor i otkrio što je rekao aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću: "Gospodine Milanoviću, ja sam kupio novo odijelo, okupao se i stavio parfem. Došli smo da vidite da smo mi čist narod".

Time se vjerojatno referira na raniju Milanovićevu izjavu gdje je kazao da u BiH postoje problem o Kojima se ne smije šutjeti. Tom je prilikom kazao i kako je građanska država BiH "daleki san i lijepa stvar", ali da bi se do toga došlo, najprije je potreban "sapun, a onda parfem".