MINISTAR HABIJAN: "Ovo što se događa u Splitu nije prihvatljivo, da se tako izigrava zakon..."

Ministar gospodarstva Damir Habijan gostovao je u RTL Danas gdje je s reporterkom Katarinom Brečić razgovarao o negodovanju poslodavaca zbog neradne nedjelje, a govorio je i o novom skoku cijena goriva koji nas čeka od utorka.

"Mislim da je ključno ono što smo rekli kada smo predlagali, odnosno kada je u konačnici zakon stupio na snagu prošle godine 1. srpnja, da postavimo i uspostavimo taj jedan balans. Svjesni smo toga da smo i turistička zemlja, odnosno da smo 18. turistička destinacija u svijetu, da uspostavimo taj balans između na neki način slobode i privatnosti radnika, odnosno zaposlenika u trgovini, ali isto tako da vodimo računa o poduzetničkoj slobodi", kazao je.

Na pitanje očekuje li da će gradonačelnici sve češće koristiti sajmene dane, najavio je da će tome doskočiti.

"Što se tiče zakona, ti sajmeni dani su regulirani 60 kalendarskih dana u godini, ne više od toga, upravo kako bi se omogućilo određenim gradonačelnicima da u to vrijeme osiguraju prodaju, ali ja bih rekao tradicionalnih proizvoda, dakle nekih proizvoda koji su karakteristični za određeni događaj u tom mjestu. Ali nikako da se takav institut sajmenih dana zloupotrebljava. Imamo i takvih slučajeva, ali tome ćemo svakako doskočiti", kazao je ministar.

"Ovo što se događa u Splitu, mislim da nije prihvatljivo da se tako izigrava zakon kada je vrlo jasno rečeno 60 dana u godini", kazao je.

Na pitanje ima li financijske štete zbog neradnih nedjelja, ministar smatra da ne. "Ako pogledamo prvih kalendarskih dana u siječnju i usporedimo ga s prvih devet dana prošle godine, onda je broj fiskaliziranih računa 827.000 veći nego u istom razdoblju lani. I ako gledamo prihod po tim fiskaliziranim računima, gotovo 35 % veći", rekao je.

Od utorka rastu cijene

Na konstataciju reporterke da je to za raspravu jer je zbog inflacije, Habijan je rekao da se ne bi složio.

Upitan jesu li male trgovine nastradale s obzirom na to da se udruga poslodavaca poziva na te male trgovine da one stradaju ovim zakonom, ministar je rekao da je ovo bio treći test ustavnosti i treći puta je on prošao.

"Ono što je interesantno, a što je sam ustavni sud rekao u svojoj odluci, upravo se u jednom svom dijelu bazira na i vlasničku strukturu, ali isto tako i na kvadraturu koja je prethodnih dva puta bila sporna i upravo zato smo išli s ovakvim prijedlogom zakona da ne stvaramo bilo kakvu diskriminatornu osnovu", kazao je.

Komentirao je i cijene goriva koje su do sada dva puta zaredom rasle, a kako je potvrdio, rasti će i nadolazećeg utorka. "Što se tiče cijene goriva, od utorka Eurosuper 95 bit će 1,45 eura, a što se tiče Eurodizela 1,48 eura".

Na pitanje hoće li rast cijena goriva utjecati na sve ostale cijene kao što je to bilo u prošlosti, Habijan je rekao da misli da Vlada i dalje ima mehanizama ako će biti potrebno u tom dijelu intervenirati. "Ali mislim da je Vlada do sada pokazivala da je i kroz onih pet paketa mjera pomoći da je vodila računa o tome".

Rekao je da u ovom trenutnu doista nema potrebe za eventualnim poskupljenjem cijena. "Ako pogledamo cijene naftnih derivata pa i s ovim manjim povećanjem od utorka, i dalje su te cijene manje nego što su bile prilikom ruske agresije na Ukrajinu", zaključio je ministar Damir Habijan u razgovoru za RTL Danas.