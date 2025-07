Drama oko nove škole u Sinju: Fuchs prebacuje odgovornost, Bulj zatražio sastanak

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u svom službenom odgovoru Gradu Sinju prebacio je odgovornost za izgradnju Osnovne škole fra Pavla Vučkovića, Osnovne glazbene škole Jakova Gotovca i sportske dvorane na Pazaru na Splitsko-dalmatinsku županiju, navodeći kako Ministarstvo nije osnivač tih škola te stoga ne može pokrenuti radove. Iako nam to nije nepoznato, ova izjava u suprotnosti je s njegovim ranijim izjavama i obećanjima danima građanima Sinja 28. svibnja 2025., kada je rekao da će se gradilište otvoriti "čim prije" i da će "djeca dobiti uvjete kakve zaslužuju".

Ministar je tada također izjavio da bi škole već bile izgrađene da se gradska vlast angažirala kao u drugim gradovima. Ovakvo prebacivanje odgovornosti dodatno je razočaralo Sinjane koji već godinama čekaju konkretne korake, dok projekt i dalje stoji na razini idejnog rješenja.

Time se još jednom potvrđuje ono što građani već godinama znaju da se odgovornost prebacuje s jedne institucije na drugu, bez konkretnih rješenja.

Gradonačelnik Miro Bulj danas je poslao odgovor ministru u kojem traži sastanak, jer smatra da je Grad Sinj svoj dio posla odradio još davno. Naime, još 2016. godine, na osobni prijedlog tadašnjeg saborskog zastupnika, a današnjeg gradonačelnika Mira Bulja, projekt izgradnje škola u Sinju bio je predstavljen tadašnjem ministru te je, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, uvršten u državni proračun Republike Hrvatske.

Grad Sinj je 2010. godine ispunio svoju obvezu prema državi i Franjevcima, koji su ustupili prostore Klasične franjevačke gimnazije kao privremeno rješenje za OŠ Fra Pavla Vučković i OGŠ Jakova Gotovca darovavši 11.714 m² visokovrijednog zemljišta za gradnju tih škola na području nekadašnjeg stočnog pazara. Grad je slao dopise, tražio sastanke, urgirao kod nadležnih, a dobio je tek idejno rješenje, izrađeno prije izbora ove godine, kao prvi korak u dugom i sporom birokratskom procesu, stoji u dopisu Gradonačelnika.

A što je ministar Fuchs govorio u Sinju prije izbora? Govorio je da će škola biti izgrađena "čim prije", da će se "otvoriti gradilište", da će "djeca dobiti uvjete kakve zaslužuju". No nije ostalo samo na općenitim porukama, ministar je 28. svibnja 2025. u Sinju izjavio:

„Radi se o novoj zgradi Osnovne škole fra Pavla Vučkovića i rekonstrukciji i preuređenju zgrade 'Šuića kuća' za glazbenu školu u bivšoj vojarni. Ovo treba izgraditi čim prije. Trebali su, zapravo, već biti izgrađeni da su se iz sinjske gradske vlasti angažirali kao u drugim gradovima.“

I dodao:

„U najskorije vrijeme, uz angažman nove sinjske gradske vlasti, imat ćemo i gradilište nove škole.“

Danas, tek mjesec dana kasnije, jasno je da su to bila samo prazna predizborna obećanja. Građani Sinja moraju znati istinu: od idejnog rješenja do početka gradnje može proći i do dvije godine. Potrebno je izraditi glavni projekt, ishoditi građevinsku dozvolu, potpisati ugovore s Ministarstvom i SAFU-om, provesti javnu nabavu i tek tada, možda, započeti radovi. A sve to ovisi o volji i učinkovitosti Županije i Ministarstva.

„Ako do alkarskog tjedna ne dobijemo garancije i ako se ne poduzmu konkretni koraci, Grad Sinj će krenuti u izradu projekta za izgradnju vrtića za 500 djece, jer nećemo dopustiti da prostor stoji neiskorišten dok se institucije međusobno dopisuju i prebacuju odgovornost“, kaže gradonačelnik Bulj.

Zbog svega navedenog, gradonačelnik je u dobroj vjeri, podržavajući projekt izgradnje osnovne škole, glazbene škole i dvorane, ponovno zatražio sastanak – bilo u Sinju ili Zagrebu – do alkarskog tjedna, na kojem očekuje konkretne odgovore i jasne rokove za realizaciju ovog projekta.

„Samo da znate i dalje ću se boriti za ono što pripada Sinju i našoj djeci. Vrijeme je da se prestane s izgovorima i da se konačno krene u realizaciju ovog projekta koji je već godinama trebao biti gotov“, zaključio je gradonačelnik Miro Bulj. Dopis-Gradonacelnik-Ministar-Fuchs 3375_001