Miloš iz Gospodina Savršenog je u Splitu sa Šimom iz Gospodina Savršenog. Evo slika

Šime Elez i Miloš Mićović pozirali su u jednom baru u Splitu gdje su, kako je Elez otkrio u objavi na društvenim mrežama, komentirali najnovije epizode pete sezone showa “Gospodin Savršeni”.

“Komentiramo aktualne epizode 5. sezone ‘Gospodin Savršeni’ i pokušavamo izvući insajderske informacije od Žaks”, napisao je Elez uz fotografiju.

U njihovu društvu bila je i Žaklina Vadaš, jedna od kandidatkinja aktualne sezone, koja je u show stigla među posljednjima, na Kretu.

Žaklina, 30-godišnjakinja iz Sombora, već je poznata javnosti po titulama Miss medija i Miss fotogeničnosti. U show je ušla samouvjereno, poručivši da ima jasan cilj i da ne planira štedjeti konkurenciju.

Njihovo druženje u Splitu tako je dodatno zaintrigiralo pratitelje popularnog realityja.