Miljenko Smoje je Lepu godinama nagovarao da se uda za njega. Na kraju ju je oženio na prevaru

Na današnji dan prije trideset godina, 1995., preminuo je Miljenko Smoje, novinar, književnik, humorist i kroničar Dalmacije čije su riječi oblikovale duh Splita i cijelog juga Hrvatske.

"Smoje je najveći kroničar Dalmacije svih vremena", kazao je jednom prilikom u razgovoru za Dalmaciju Danas legendarni splitski fotograf Feđa Klarić.

"To nije samo moje mišljenje, nego i mišljenje brojnih književnika i njegovih mlađih kolega. Kada Ante Tomić ili Ivica Ivanišević, koji ga nisu osobno poznavali, govore s takvim poštovanjem o njemu — to je najveći kompliment svima nama koji smo živjeli u njegovo vrijeme.“

Klarić dodaje kako je život uz Lepu i Miljenka Smoju bio istinska radost:

"Bili su svevremenski po načinu života i razmišljanja. Smoje je bio izvrstan kroničar, humorist i satiričar, ali njegova najveća odlika bila je humanost. Uvijek je stajao uz one koji su bili ugnjetavani, proganjani ili zaboravljeni — i to se jasno vidi kroz sva njegova djela.“

Duh Smojinog Splita

Smoje je jednom rekao da je „platno nad gradom najveći cirkus na svitu“, a Klarić smatra da takav Split i danas postoji:

"Split je i dalje inspirativan svakome tko zna gledati i pisati. Danas ima mnogo autora koji su na tragu Smojinog pisanja — Boris Dežulović, Predrag Lucić, Ante Tomić, Ivica Ivanišević, Renato Baretić, Saša Ljubičić, Tanja Mravak, Olja Savičević… Split je i dalje metropola izuzetnih pera."

Velika Ljubav s Lepom koju je morao oženiti na prevaru

Smoje je obožavao suprugu Lepu koju je od milja zvao Ona. Smoje je, prema navodima nekih njegovih prijatelja iz tog doba Lepu godinama nagovarao da se vjenčaju, što je ona odbijala. Neki smatraju da je Smoje kroz lik Bepine iz Malog mista koja očajnički moli Luigija da je oženi prikazivao sam sebe moleći Lepu da se uda za njega.

Na kraju su se vjenčali, a Lepu su zajednički prijatelji u općinu doveli na prevaru.

Trideset godina nakon njegove smrti, Miljenko Smoje ostaje više od imena u udžbenicima — on je glas Splita, duša Dalmacije i ogledalo njezine naravi, one u kojoj se smijeh i tuga, ironija i toplina, neprestano isprepliću.