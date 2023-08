Miljenik Torcide napušta Hajduk: 'S Poljuda odlazim čistog obraza, dao sam svoj maksimum ovdje'

HNK Hajduk i SK Rapid Beč dogovorili su transfer 27-godišnjeg veznjaka Lukasa Grgića koji se nakon godinu i pol dana provedenih u bijelom dresu vraća u Austriju.

Lukas je na Poljud stigao u zimskom prijelaznom roku 2022. godine iz austrijskog LASK-a te je od tada upisao ukupno 47 službenih nastupa za Hajduk, postigao dva pogotka uz pet asistencija. Grgić se istaknuo kao veliki profesionalac, omiljena figura u svlačionici Bijelih, beskompromisan borac na terenu. Imao je važnu ulogu u momčadi prilikom osvajanja dva trofeja Hrvatskog nogometnog kupa.

Debitirao je 5. veljače 2022. godine u 4:0 pobjedi protiv Gorice u Velikoj Gorici, a posljednju utakmicu odigrao je u 3:0 pobjedi protiv Osijeka na Poljudu sredinom svibnja ove godine. Ukupno je odigrao 2360 minuta za Bijele.

- Jako emotivan dan za mene, s Poljuda odlazim čistog obraza, dao sam svoj maksimum ovdje. Nekada je to bilo bolje, nekada lošije, ali uvijek sam nastojao ostaviti srce na terenu. Hajduku želim sve najbolje i da se konačno osvoji ta titula. Ja sam svoju veliku životnu želju ostvario, ne može svatko reći da je igrao za Hajduk, a pogotovo to mnogo znači za mene koji sam od malih nogu vezan za klub. Već u prvom službenom nastupu protiv Gorice sam ostvario svoj san i to mi više nitko ne može uzeti - poručio je Lukas na odlasku s Poljuda.

Lukas, hvala ti na svemu. Želimo ti puno sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku nogometne karijere! - poručili su mu iz Kluba.