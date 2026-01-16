Milijunski transfer u Hajduku je blizu, u ponoć se oglasio Fabrizio Romano

Branimir Mlačić (18), jedan od najperspektivnijih mladih igrača Hajduka, vrlo je blizu odlaska iz splitskog kluba, i to svega deset mjeseci nakon punoljetnosti i nakon samo 18 nastupa za prvu momčad. Prema informacijama Fabrizia Romana, usmeni dogovor o transferu između Hajduka i Intera ušao je u završnu fazu.

Navodi se kako je preostalo još usuglasiti završne detalje posla, a ranije se spominjalo da bi transfer mogao biti vrijedan oko 5,5 milijuna eura.

Prema drugim izvorima iz Italije, Mlačić bi se u Milanu trebao pojaviti već u nedjelju ili ponedjeljak, kada bi trebao potpisati petogodišnji ugovor. Transfer bi iznosio oko pet milijuna eura uz dodatne bonuse, a Hajduk je pristao na uvjet da mladi stoper ostane u Splitu do kraja sezone.

Garcia: Klub je odlučio da ne igra

Mlačić se nedavno nije našao u sastavu Hajduka u pripremnoj utakmici na Poljudu protiv Posušja, koju su Splićani dobili 4:0. Trener Gonzalo Garcia nakon susreta je objasnio da je odluka o njegovom neigranju došla s klupske razine.

„Klub je odlučio da ne igra. U pregovorima je s drugim klubovima, što je lijepo i novo za klub jer pokazuje koliko ovdje ima mladog talenta i koliko brzo napreduje. Kao trener želio sam da igra jer mu trebaju minute“, rekao je Garcia, dodavši da će Mlačiću minute biti važne uoči početka prvenstva.

Od Trogira do velikog transfera

Mlačić je prije dva mjeseca produžio ugovor s Hajdukom do 2029. godine, no sada je jasno da će suradnja završiti ranije. Plan je da do kraja sezone ostane na Poljudu, a potom se priključi pripremama prve momčadi Intera, nakon čega će talijanski klub odlučiti hoće li ostati u prvoj momčadi ili otići na posudbu.

Rođen u Trogiru, Mlačić je nogometne početke napravio u lokalnom klubu, a s 11 godina stigao je u Hajdukovu školu nogometa. Ovog ljeta priključen je prvoj momčadi te je vrlo brzo postao standardan član sastava.

U dosadašnjem dijelu sezone upisao je 15 nastupa u svim natjecanjima i jednu asistenciju. Hajduk je u 15 utakmica domaćeg prvenstva primio 14 pogodaka, čime ima drugu najbolju obranu lige, odmah iza Dinama.