Milijunski transfer je pred vratima: Mlada nada Hajduka odlazi u Inter?

Priča o mogućem transferu Branimira Mlačića (18) iz Hajduka u Inter pokazala se potpuno autentičnom. Nakon što se jučer pojavila u medijskom prostoru, danas je potvrđena i od svih relevantnih izvora iz Italije. Indexu je potvrđeno da Hajduk i Inter doista vode ozbiljne pregovore oko mladog stopera.

Točan iznos potencijalnog transfera nije u ovom trenutku poznat, ali sigurno se radi o ozbiljnom iznosu za Hajduk i transfer neće biti manji od onog Dominika Prpića u Porto (4.5 milijuna eura plus bonusi). Hajduk ima očekivanje da će Mlačić napraviti sjajnu karijeru i u pregovorima posebno pazi na to da se osigura da ima koristi od budućih transfera mladog igrača.

Kontakti između dva kluba traju već jako dugo. Prvi razgovori započeli su još prije više od dva mjeseca, što znači da je Inter vrlo rano prepoznao Mlačićev talent, a već je održan i ozbiljan sastanak u Milanu prije 10 dana na kojem se raspravljalo o uvjetima potencijalnog posla. Važno je naglasiti da službene ponude Intera u ovom trenutku nema, ali je priča odmakla vrlo daleko i realno je da se uskoro završi.

Hajduk će Mlačića prodati na zimu i ostaviti u momčadi do kraja sezone?

Zanimljiv detalj u cijeloj priči jest Interova vizija Mlačićeva razvoja. Talijanski velikan ga ne vidi kao igrača za mladu momčad koja se natječe u Primaveri. Smatraju da je taj nivo već prerastao. Trenutno sve ide prema tome da će Hajduk prodati Mlačića ove zime, ali on će sigurno ostati na Poljudu do idućeg ljeta, što podsjeća na transfer Petra Sučića iz Dinama u Inter prošle sezone.

Nakon toga bi se sljedeće ljeta priključio pripremama prve momčadi Intera. Hoće li odmah ostati u kadru ili će otići na posudbu u neku od jačih liga, slijedeći put sličan onome Luke Vuškovića, tek će se vidjeti, ali posudba u jaku ligu se zasad čini najizglednijom opcijom. Konačna odluka će biti na treneru prve momčadi.