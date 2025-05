Milijunski iznosi u eurima: Na Thompsonovom zagrebačkom koncertu jest će se sendviči, neće biti ćevapa, kobasica, burgera?

Koncert Marka Perkovića Thompsona zakazan za 5. srpnja na Hipodromu bit će sigurnosno zahtjevan zadatak, ali i prehrambeno. Organizatori koncerta moraju nahraniti nekoliko stotina tisuća posjetitelja. Kako doznaje portal Kult Plave Kamenice, na ovom koncertu neće biti ćevapa, kobasica, pa ni burgera ili tortilja. Organizator zbog komplicirane situacije s pripremom i sanitarnim uvjetima ne želi nikakvo kuhanje ili pečenje. Rješenje za ovu situaciju bit će – sendviči.

Ideja, koja je već u realizaciji, jest da se na koncertu prodaju samo gotovi pakirani sendviči, čime se rješavaju svi eventualni problemi s termičkom obradom hrane na koncertu. No čini se da ni sendviči nisu jednostavan logistički zadatak. Treba pripremiti dovoljno hladnih škrinja u kojima će sendviči stajati na Hipodromu, a ni izrada do milijun sendviča nije zanemariv posao. Pogotovo ako se uzme u obzir da u okolici Zagreba ima tek nekoliko tvrtki koje mogu toliku količinu peciva pripremiti u kratkom vremenu. Pretpostavlja se da će dobavljači morati angažirati dodatnu radnu snagu za punjenje i pakiranje sendviča. Bit će to jedna velika hranidbena manufaktura.

Organizator je sav posao na pripremi hrane prepustio podizvođaču, koji će im prema dogovoru isplatiti tridesetak posto prihoda od prodaje. Na taj broj ljudi i sendviča to će značiti vjerojatno i milijunske iznose u eurima.

Napomenimo da se planira samo bezgotovinska naplata, odnosno kupovanje karticama ili bonovima koji će se moći kupiti na dan koncerta, što je česta festivalska praksa. Kako doznaje ovaj portal, predviđeno je da ulazak na Hipodrom bude omogućen najkasnije od 13 sati.