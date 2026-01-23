Milanović pozvao Plenkovića na konzultacije, evo zbog čega

Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na konzultacije u vezi s pozivom Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir, novoj međunarodnoj organizaciji osnovanoj na prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

Milanović ističe da prije bilo kakve odluke mora postojati usuglašen stav Predsjednika Republike i Vlade, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

U priopćenju Ureda predsjednika navodi se kako Vlada RH dosad nije konzultirala predsjednika niti zatražila njegovo mišljenje o tom vanjskopolitički važnom pitanju, iako je premijer izjavio da Vlada još procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga. Milanović upozorava da je riječ o uspostavi nove međunarodne organizacije te da se odluke takvog značaja ne mogu donositi jednostrano.

Priopćenje iz Ureda Predsjednika RH prenosimo u cijelosti:

"Stav Republike Hrvatske o pozivu da pristupi Odboru za mir mora biti usuglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke

Imajući u vidu činjenice:

1. da je Republika Hrvatska pozvana da pristupi Odboru za mir koji je osnovan na prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država;

2. da je Odbor za mir uspostava nove međunarodne organizacije;

3. da Vlada Republike Hrvatske "trenutno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga“, kao što je rekao predsjednik Vlade RH;

4. da Vlada RH ni na koji način nije konzultirala Predsjednika Republike niti tražila njegov stav o pozivu Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir;

5. da "Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada RH surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike", prema odredbi članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske,

predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poziva predsjednika Vlade RH na konzultacije kako bi raspravili sve relevantne informacije i dosadašnje poteze Vlade RH vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir.

Predsjednik Republike očekuje od predsjednika Vlade RH sve informacije o ovoj strateški važnoj vanjskopolitičkoj temi.

Stav Republike Hrvatske, prema Ustavu RH, mora biti usuglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke. Samostalno odlučivanje Vlade RH, u ime Republike Hrvatske, bilo bi protivno Ustavu RH", navodi se u priopćenju.