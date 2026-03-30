Milanović otkazao Vučićev dolazak u Hrvatsku: "Ugrožavaju mir i stabilnost"

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odlučio je otkazati planirani sastanak Procesa Brdo-Brijuni koji se trebao održati u svibnju u Hrvatskoj, a kao ključni razlog navodi nemogućnost dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kako je priopćeno iz Ureda predsjednika, Milanović smatra da u aktualnim okolnostima ne postoje uvjeti za Vučićev dolazak u Hrvatsku, ističući kako njegove nedavne političke izjave i potezi ozbiljno narušavaju odnose u regiji.

“Ugrožavaju mir i stabilnost”

“Političke izjave i postupci predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića kojima svjedočimo zadnjih dana i tjedana u potpunoj su suprotnosti s ciljem Procesa Brdo-Brijuni, narušavaju međudržavne odnose i ugrožavaju mir i stabilnost na području jugoistočne Europe”, stoji u priopćenju.

Dodaje se kako predsjednik Milanović smatra da u takvim okolnostima nije moguć dolazak Vučića u Hrvatsku.

Otkazan sastanak na Brijunima

Proces Brdo-Brijuni inicirale su Hrvatska i Slovenija kao članice Europske unije, s ciljem jačanja suradnje i ubrzavanja europskih integracija zemalja jugoistočne Europe.

Ovogodišnji sastanak šefova država trebao se održati na Brijunima, no zbog novonastalih okolnosti Milanović je, kao supredsjedatelj procesa, odlučio otkazati skup.

O odluci su već obaviješteni svi predsjednici država koji su trebali sudjelovati.

Novi termin kad se steknu uvjeti

Iz Ureda predsjednika poručuju kako će novi sastanak biti organiziran kada se za to steknu uvjeti, i to nakon dodatnih konzultacija između hrvatskog predsjednika i predsjednice Slovenije Nataše Pirc-Musar.

Ova odluka dodatno naglašava aktualne napetosti u odnosima između Hrvatske i Srbije te otvara pitanje daljnjeg razvoja regionalne suradnje u okviru Procesa Brdo-Brijuni.