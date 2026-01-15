Milanović: "Neka nam nevolje iz prošlosti budu najbolja škola, da se ne ponove"

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović povodom Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dana mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja uputio je poruku građanima:

"Danas obilježavamo Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Spomendan je to na dva važna datuma iz novije hrvatske povijesti koja zapravo sažimaju ključni cilj obrambenog i oslobodilačkog Domovinskog rata: da Hrvatska bude suverena, samostalna i od svijeta priznata država u kojoj će mirno i sigurno živjeti svi ljudi koji je smatraju svojom domovinom.

Taj cilj je postignut uz velike žrtve hrvatskih branitelja kojima dugujemo trajnu zahvalnost i uz pomoć tek rijetkih prijatelja u međunarodnoj zajednici koja je većinski dugo dvojila o pravu Hrvatske na državnost. Za hrvatske ljude nije bilo i nema dvojbe: hrvatsko državno pravo duboko je ukorijenjeno u dalekoj prošlosti i nikada nije bilo prekinuto usprkos nesrećama i nevoljama koje su Hrvatsku pratile kroz povijest. Priznanje neovisnosti bilo je samo suvremena potvrda hrvatskog državnog prava.

Neka nam i danas nevolje iz prošlosti budu najbolja škola, da se ne ponove. Svijet u kojemu je vladalo nerazumijevanje za Hrvatsku zamijenio je svijet u kojemu vladaju sila i pravo jačega. Kao što smo tada bili skupa i jedinstveni u želji da ostvarimo svoju neovisnu državu, tako i danas moramo biti jedinstveni u naporu da sačuvamo suverenost u odlučivanju, da štitimo svoje interese i da osiguramo mir i sigurnost za sve u Hrvatskoj. Dužnost je to svih nas, a posebno izabranih državnih dužnosnika i institucija kojima su hrvatski ljudi dali povjerenje da vode Hrvatsku.“