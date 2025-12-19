Milanović na obljetnici HVU-a: U zbunjenoj Europi Hrvatska mora gledati svoj interes

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sudjelovao je u petak na obilježavanju 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, gdje je u govoru naglasio da Hrvatska u aktualnim međunarodnim okolnostima mora voditi računa prvenstveno o vlastitim interesima.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji u Europi i ratu u Ukrajini, Milanović je poručio kako se Europa nalazi u stanju zbunjenosti te da ne vidi potrebu da se hrvatski političari svrstavaju u dodatne međunarodne inicijative izvan postojećih saveza.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Treba gledati svoje poslove i svoje interese, ne gurati se ni u kakve ‘koalicije voljnih’ jer čemu onda služi NATO“, rekao je predsjednik, dodavši da ne želi da hrvatski političari snose odgovornost za odluke koje ne služe interesima države.

Predsjednik je istaknuo kako se Europa „dramatično promijenila“, upozorivši i na promjene unutar NATO-saveza, osobito u kontekstu odnosa Sjedinjenih Američkih Država prema europskoj sigurnosti. Ocijenio je da su najave mogućeg sukoba s Rusijom pretjerane te da kod građana izazivaju strah i nesigurnost.

„Mislim da to nije istina i da je to s one strane pameti“, rekao je Milanović, referirajući se na tvrdnje da je rat s Rusijom pitanje vremena.

Osvrnuvši se na stanje u Hrvatskoj vojsci, predsjednik je upozorio da Oružanim snagama nedostaje oko četiri tisuće ljudi, naglasivši kako bez dovoljnog broja vojnika nijedna vojska ne može funkcionirati, bez obzira na razinu opremljenosti.

Govoreći o uvođenju temeljne vojne obuke, Milanović je pozdravio odluku Hrvatskog sabora o ponovnom uvođenju mogućnosti služenja vojnog roka na dragovoljnoj osnovi, ali je upozorio da taj model sam po sebi neće riješiti problem popune.

„Vojska je pokora, poslušnost, lojalnost, vjernost i žrtva. To nije lako ponuditi mlađim generacijama, osobito u atmosferi straha koja se stvara“, rekao je predsjednik.

U dijelu govora posvećenom naoružavanju, Milanović je upozorio da se Hrvatska ne smije zanositi idejom bezuvjetnih strateških saveznika, ističući da države na međunarodnoj sceni prvenstveno vode računa o vlastitim interesima.

„Prodavat će oružje svakome tko plati, pa i susjedima koji nisu u NATO-u, često i modernije nego saveznicima“, rekao je, dodavši kako takva praksa ne ugrožava sigurnost Hrvatske, ali predstavlja važnu lekciju u realnom sagledavanju međunarodnih odnosa.

Povodom Dana Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, predsjednik Milanović donio je i odluke o promicanju časnica i časnika Oružanih snaga RH. U čin pukovnice promaknuta je bojnica Vesna Pehar, dok je u čin bojnika i bojnica promaknuto više djelatnih časnika, a jedan časnik u čin natporučnika.

Na svečanosti su se, uz predsjednika, obratili i državni tajnik Ministarstva obrane Branko Hrg, načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid te zapovjednik HVU-a general-bojnik Slaven Zdilar.