Milanović izvan sebe: "Ne želim vjerovati da je Plenković to dopustio, to je pitanje obraza"

„Izraelska vlast ne prestaje masakrirati ljude u Gazi i neće prestati. Mi to ne možemo zaustaviti, ali sa svoje strane možemo zabraniti izvoz bilo kakvih ubojnih sredstava iz Europe u Izrael. Zašto se to ne događa? Zato jer postoje interesi određenih industrijskih krugova u Europi kojima trenutno ne ide proizvodnja automobila, ali se vesele proizvodnji granata i metaka. I to je u redu, ali ne da ih se izvozi u Izrael“, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući najave sankcija Izraelu zbog rata u Gazi.

Prema njegovom mišljenju, sankcije vezane uz izvoz oružja Izraelu trebale su već godinama biti na snazi istaknuvši da Europa, pa i Hrvatska, imaju moralnu i političku obvezu reagirati na rat u Gazi.

Predsjednik Milanović je naglasio i reputacijsku važnost odluka hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.

„Što se tiče Hrvatske, to je pitanje obraza i nije nevažno kako će hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu glasati. Oni predstavljaju Hrvatsku i vraćaju se u Hrvatsku i tu polažu račune“, rekao je i kritizirao glasanje hrvatskih zastupnika u EP o amandmanu kojim se tražio embargo na izvoz oružja Izraelu. „Ne želim vjerovati da je Plenković dopustio da mu ljudi u EP-u glasaju protiv embarga na izvoz oružja za Izrael. Kompletan Klub HDZ-a i ovaj iz DP-a su glasali protiv, SDP je glasao suzdržano. Kao građanin Hrvatske i predsjednik htio bih čuti razlog zašto to rade. Zašto je Gordan Bosanac glasao za jasno mi je jer tako bi trebao glasati svaki normalan čovjek“, rekao je.

Kada je o sankcijama Izraelu riječ, ponovio je svoj stav kako sankcije izraelskim sportašima smatra lošom odlukom, „ali sankcije za izvoz oružja iz Europe Izraelu – to je trebalo biti na snazi već godinama.“ Posebno je naglasio kako se sankcije trebaju odnositi na aktualnu izraelsku vlast, ali da „kolektivno kažnjavanje naroda ne dolazi u obzir. „Ne može biti cijeli narod meta. Ne može židovski narod plaćati cijenu za ovo. Na kraju, taj narod će sam odlučiti što hoće i bit će odgovoran za posljedice odluke o tome koga bira i zašto bira“, rekao je predsjednik Milanović.

„Nećemo mrziti Izraelce, ali ćemo se pozabaviti njihovim političarima i ljudima koji su odgovorni za ovo nasilje i klanje u Gazi“, dodao je.

Predsjednik Milanović je najavio kako će Palestina biti tema o kojoj će govoriti i u svom obraćanju na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. „UN također ne može napraviti ništa jer tu postoji više prepreka, ali to su stvari o kojima treba govoriti jer to je pitanje ljudskosti danas u 21. Stoljeću. Hrvati kao nacija, koju su šutali na svakakve načine, imaju posebnu moralnu odgovornost govoriti o takvim stvarima i upozoravati na to. I to ja vidim kao svoju misiju i o tome ću govoriti u New Yorku“, najavio je Predsjednik.

Predsjednik Milanović je zaključio da neće šutjeti niti umanjivati značaj ove teme: „Dakle, ja ću u New Yorku govoriti onako kako mi se čini da mi je hrvatsko građanstvo dalo mandat da govorim. Sve ovo što govorim sada, govorio sam prije dvije godine, prvi u Europi. Govorio sam u kampanji, govorim i sada. I to je moja ljudska i nekakva moralna dužnost, koliko god danas taj pojam bio pohaban i izgažen“, zaključio je predsjednik Milanović.