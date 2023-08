MILANOVIĆ: "Boysi su tamo ratni zarobljenici. Ovo pokazuje da se radi o političkoj svinjariji"

Predsjednik Zoran Milanović u utorak je boravio u Gorskom kotaru gdje se obilježava 30 godina Općine Lokve. Nakon prigodnog govora odgovarao je na pitanja novinara te prokomentirao situaciju s hrvatskim državljanima u Grčkoj, javlja N1.

Komentirajući situaciju s hrvatskim državljanima pritvorenima u Ateni nakon sukoba s grčkim navijačima i huliganima pri čemu je jedan Grk smrtno stradao, Zoran Milanović je rekao:

“Plenković je nakon tri dana u riječ rekao isto kao ja. I njemu je sumnjivo kakve su to inkriminacije. Čekamo vidjeti za što ih se točno tereti. Ne mogu te bez pravne osnove držati lišenog slobode. To je temelj europskog kontinentalnog prava. U slučaju naših baraba taj habeas corpus je grubo prekršen. Ne vidim to kao vladavinu prava nego retalijaciju prema jednoj etnički obojenoj skupini, odnosno državljanski. Oni su skupili sve hrvatske navijače i strpali ih u zatvor. Je li to bilo organiziranje radi tučnjave, ne zadržavaš sto ljudi u zatvoru. Organiziranje radi lišavanja života neke osobe, to sam siguran da nije bila namjera.”

Predsjednik dodaje da se radi o čistoj politici: “To je, nažalost, čista politika i tu Vlada ništa nije mogla. Prvih pet dana, koliko je u Grčkoj dug rok u kojem nekog možete držati u zatvoru jer vam se ne dopada, trebali su izdvojiti slučajeve, suditi onima kojima treba, ostale poslati doma. Ovo je politička farsa u kojoj Vlada mora pokazati i stvoriti dojam da je učinilia sve, a ni ne može puno.”

Naglašava da je jasno da su u sukobu sudjelovali i Grci, ali da ovo djeluje kao retalijacija, odnosno kolektivna kazna:

“Oni su tamo ratni zarobljenici. Onda ćemo zamijeniti ljude, skupit ćemo i mi sto Grka. Zato što su bacali papiriće tamo? Nisu išli nekog ubiti, to je cijeli niz barijera zdravog razuma koji pokazuje da se radi o političkoj svinjariji. Prošla je faza u kojoj su morali pokazati da su pravna država. To nije neovisno pravosuđe, ono i je za napadati. Da tu dođe sto navijača Crvene zvezde, isto napravi, prvi bih se zalagao da ih se pusti uz zabranu ulaska, ali ne možeš ih držati u kampu. Ovo je tema za EU parlament. Gdje su naši parlamentarci? Glavno da lovica sjeda… Drago mi je da smo se Plenković i ja složili u onom bitnom, da je ovo nedopustivo.”