MIKULIĆ SVE PORIČE Na sudu odlučuju ostaje li u zatvoru, HDZ mu zamrznuo članstvo

Bivši državni inspektor Andrija Mikulić iznosio je obranu na ispitivanju u Uskoku preko dva sata. Prema njegovim odvjetnicima, negirao je krivnju.
Dva sata se zadržao i Ivica Vugrinec, vlasnik Golubovecki Kamenolomi i mesnica Vugrinec, koji je navodno dao mito u pršutu i mesu te građevinskom materijalu za Mikulićevog kuma Krasića. Čini se da je samo Dragan Krašić šutio jer je njegovo ispitivanje trajalo oko pola sata, piše 24sata.
Očekuje se da će USKOK za svu četvoricu uhićenih tražiti istražni zatvor, još se čeka termin ročišta na Županijskom sudu u Zagrebu.
HDZ Zagreb je odlučio protiv Mikulića pokrenuti stegovni postupak i zamrznuti njegovo članstvo do eventualne pravomoćnosti presude. To je praksa koju imaju sa svim uhićenim članovima.
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
0
0
0
0