Mikulić i njegov kum idu u istražni zatvor, postoje 22 svjedoka

Bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću i njegovom kumu Draganu Krasiću određen je istražni zatvor od 30 dana zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Neslužbeno doznaje Index da USKOK protiv njih dvojice ima ukupno 22 svjedoka.
USKOK je ranije najavio da će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora za Andriju Mikulića i njegova kuma Dragana Krasića.
Za dvojicu vlasnika kamenoloma, prema priopćenju, nije ispunjen zakonski uvjet za traženje istražnog zatvora.
Svi su za sada u fazi istrage i terete se za primanje i davanje mita, a USKOK tvrdi da ima osnovanu sumnju da su novcem, mesom i građevinskim materijalom kupovali odluke ministarstva i inspekcije u svoju korist.
USKOK je službeno objavio da je pokrenuo istragu protiv bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, njegova kuma Dragana Krasića, dvojice vlasnika kamenoloma i tri povezane tvrtke zbog sumnje na višestruko primanje i davanje mita. Prema onome što tvrdi USKOK, radilo se o najmanje 190 tisuća eura mita, velikim količinama mesa, suhomesnatih proizvoda, drvne građe i građevinskog materijala.
Sumnja se da su Mikulić i Krasić, koristeći svoje ovlasti u Državnom inspektoratu i Ministarstvu gospodarstva, godinama 'pomagali' vlasnicima dvaju kamenoloma te se za to jako dobro naplatili.
Prema priopćenju USKOK-a, od rujna 2024. do kraja listopada 2025. Mikulić, tada glavni državni inspektor i član nekoliko povjerenstava Ministarstva gospodarstva, te njegov kum Krasić, koji je bio načelnik Sektora za rudarstvo i predsjednik ključnih stručnih povjerenstava u istom ministarstvu, dogovorili su posao s jednim vlasnikom kamenoloma.
Taj vlasnik kamenoloma bio je direktor dviju tvrtki - ovlaštenih koncesionara za više aktivnih eksploatacijskih polja tehničko-građevnog kamena. U Ministarstvu su mu u tijeku bili postupci pred stručnim i drugim povjerenstvima, kao i postupci utvrđivanja eksploatacijskih polja te odlučivanja o koncesijama.
USKOK tvrdi da su Mikulić i Krasić s vlasnikom kamenoloma dogovorili da će, u zamjenu za novac i robu, osigurati da Državni inspektorat i Ministarstvo gospodarstva postupaju u skladu s poslovnim interesima njegovih tvrtki.
Prema sumnjama, vlasnik kamenoloma je u više navrata Mikuliću i njegovu kumu isplatio najmanje 120.000 eura. Uz to im je isporučio veće količine svježeg mesa, a na zahtjev Krasića dopremao je i drvnu građu te razni građevinski materijal za njega i osobe povezane s njim.
USKOK navodi da je Krasić zauzvrat davao stručne upute vlasniku kamenoloma, dodatno izrađivao i prilagođavao dokumentaciju te je naknadno umetao u zahtjeve koje su te tvrtke podnosile Ministarstvu. Na taj način, sumnja se, osigurao je da službe Ministarstva donose odluke u skladu s interesima tih firmi.
Mikulić je, prema istom opisu, planiranjem i praćenjem inspekcijskih aktivnosti u rudarstvu osigurao da inspekcijski nadzori Državnog inspektorata ne idu na štetu vlasnika kamenoloma i njegovih tvrtki, odnosno da mu ne stvaraju zapreke u postupcima koji su u Ministarstvu bili u tijeku.
USKOK dodatno tereti Mikulića i Krasića da su u istom razdoblju sklopili sličan dogovor i s drugim vlasnikom kamenoloma, osnivačem i prokuristom treće tvrtke koja se također bavi iskorištavanjem mineralnih sirovina za građevinski materijal.
Ta je tvrtka imala koncesiju za jedno eksploatacijsko polje, za koje je u Ministarstvu bio u tijeku postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja i postupak pred Stručnim povjerenstvom za provjeru rudarskih projekata. Uz to, na drugo aktivno eksploatacijsko polje tvrtka je još morala ispuniti uvjete odluke o davanju koncesije i sklopiti ugovor o koncesiji, dok je Državni inspektorat ondje provodio inspekcijski nadzor.
Prema USKOK-u, Mikulić i njegov kum dogovorili su s tim vlasnikom kamenoloma da će, u zamjenu za novac i robu, osigurati da Ministarstvo i Državni inspektorat postupaju u skladu s poslovnim interesima njega i njegove tvrtke. Krasić mu je, tvrdi se, dodatno obećao da će Ministarstvo prihvatiti njegov prijedlog, pokrenuti javno nadmetanje za istraživanje mineralnih sirovina na traženom prostoru i da će na tom natječaju upravo njegova tvrtka biti izabrana.
USKOK navodi da je drugi vlasnik kamenoloma, sukladno tom dogovoru, u više navrata isplatio Mikuliću i Krasiću najmanje 70.000 eura. Osim novca, isporučio im je i veće količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda.
Zauzvrat je, prema USKOK-u, Krasić davao stručne upute za pripremu dokumentacije te osigurao da službe Ministarstva postupaju u korist vlasnika kamenoloma i njegove tvrtke. Tako je, primjerice, Ministarstvo prihvatilo povećanje maksimalne godišnje eksploatacije tehničko-građevnog kamena na jednom eksploatacijskom polju koje koristi ta tvrtka te pokrenulo postupak javnog nadmetanja za istraživanje novih rezervi kamena na traženom prostoru.
Mikulić je, stoji u priopćenju, osigurao da inspekcijski nadzor Državnog inspektorata bude u skladu s interesima drugog vlasnika kamenoloma i njegove tvrtke, odnosno da im ne stvara prepreke u postupcima koji su u Ministarstvu bili u tijeku.