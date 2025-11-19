Mijo Dropuljić: Grbavac dobio novu prometnicu i sustav za zaštitu od bujica

Načelnik Općine Podstrana, Mijo Dropuljić obišao je dovršene radove na izgradnji dijela istočnog ogranka Zagorske ulice u Grbavcu, uključujući regulaciju korita bujice Bilaja.

- Danas sam obišao dovršene radove na izgradnji dijela istočnog ogranka Zagorske ulice s regulacijom korita bujice Bilaja na području Grbavca – projekta koji predstavlja još jedan važan korak u unapređenju prometne i komunalne infrastrukture naše općine.

Ovim projektom izgrađena je nova prometnica u dužini od oko 140 metara, uz istodobnu izvedbu natkrivene armiranobetonske kinete za regulaciju bujičnih voda, što će uvelike povećati sigurnost stanovnika i objekata u ovom dijelu Podstrane. Prometnica je izvedena kao sabirna ulica s dvosmjernim kolnikom širine 5,50 m i pješačkim pločnikom širine 1,60 m, te služi i kao koridor za vodoopskrbu, kanalizaciju, elektroopskrbu, LED rasvjetu i EKI instalacije.

Ukupna vrijednost radova iznosi oko 550.000,00 € s PDV-om, od čega je Općina Podstrana osigurala 175.000,00 € s PDV- om, dok je ostatak realiziran u suradnji s Hrvatskim vodama i Vodovodom i kanalizacijom Split. Hvala im na partnerskoj suradnji.

Ovim projektom otvaramo pristup novim građevinskim parcelama, rješavamo dugogodišnji problem bujičnih voda i nastavljamo graditi kvalitetnu i sigurnu prometnu mrežu.

Novoizgrađena prometnica zasad završava slijepon ulicom, no uskoro će biti poveziva s planiranom paralelnicom, čime će u potpunosti postati funkcionalni dio prometnog sustava naselja.

Ovo je tek jedan u nizu projekata koji će doprinijeti ravnomjernom razvoju cijele Podstrane i boljoj kvaliteti života naših ljudi - objavio je Mijo Dropuljić.