Mijo Caktaš napustio klub

Ovaj potez nije iznenađenje

Hrvatski nogometaš Mijo Caktaš više nije igrač Kocaelispora. Turski prvoligaš objavio je na svojim službenim stranicama kako je sporazumno raskinuo ugovor s bivšim kapetanom Hajduka. Ovaj potez nije iznenađenje, s obzirom na to da je Caktaš još u siječnju izbačen iz prve momčadi, a posljednju utakmicu za Kocaelispor odigrao je 7. siječnja.

Caktaš je u Tursku stigao iz Osijeka, a u Kocaelispor je došao iz Sivasspora te potpisao ugovor do ljeta 2026. godine. Za Kocaelispor je nastupio u 17 utakmica, ali se nije upisao u strijelce. Ovog ljeta turski klub je potpisao Brunu Petkovića, što je dodatno signaliziralo promjene u momčadi.

Jedini nastup za hrvatsku reprezentaciju upisao je 2019. godine

U dresu Osijeka, iz kojeg je otišao nakon što se odrekao dijela financijskih potraživanja, upisao je 70 nastupa, zabio 24 pogotka i dodao četiri asistencije. Ukupno je u SuperSport HNL-u postigao 101 gol.

Caktaš je kroz karijeru nosio i dresove Hajduka, Dugopolja, Rubina iz Kazanja te saudijskog Damaca. U Hajduku je bio i kapetan momčadi. Ukupno je odigrao 385 utakmica i zabio 130 golova. Jedini nastup za hrvatsku reprezentaciju upisao je 2019. godine u prijateljskom susretu protiv Tunisa.

