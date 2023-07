DIREKTORICA SPLITSKOG RESTORANA "Mi pričamo o britanskoj mokraći, ali ne pričamo o velovaroškoj mokraći na Šperunu. Jel ona različita?"

Prije koji dan Splićani su ostali šokirani situacijom koja se odigrala u centru grada, točnije na Pjaci kada je konobar jednog ugostiteljskog objekta obitelji iz Splita rekao da ne mogu sjesti - ako neće jesti.

"Ono kad postaneš nepoželjan u svom gradu! Nakon dva mjeseca što nisam bio u centru Splita, odemo nas troje prošetati. Nakon nekog vremena na Pjaci odlučimo sjesti na piće u caffe i restoran. Sjednemo na stol na kojem je cjenik s pićem. Nakon što je konobarica došla do nas i na engleskom nas pitala što ćemo jesti, mi na hrvatskom odgovorimo da ćemo samo popiti piće. Konobarica kaže da možemo ostati samo ako ćemo jesti. Ja je zamolim da ostanemo samo kratko i popijemo piće jer je *** trudna i ne može više šetati. Ona ode do voditelja i vrati se i kaže "NE MOŽE!" Hvala vlasnicima i osoblju caffe i restorana na Pjaci. Zapitajte se sami za sebe što ste i kakvi ste kad zbog par eura izbacite trudnicu i curicu od dvije godine", napisao je na Facebooku Splićanin.

Ali moramo reći da nisu svi ugostitelji isti. Nekima u centru grada ne smeta da ljudi samo sjednu i popiju piće. Razgovarali smo danas s direktoricom gradske kavane i restorana Central Nevenom Čikeš u čijem se susjedstvu nalazi lokal koji je "izbacio" trudnu ženu, dvogodišnje dijete i muškarca.

"Nije ni nama u interesu dati kavu navečer jer taj stol možemo prodati za 100 eura ili više, ali ja to ne želim. Jer ja ću, na kraju krajeva, preko zime živjet od te kave. Ionako se stalno bunimo kako u centru nema našlh ljudi, pa kad napokon netko od domaćeg svita želi doći, ja ih pozdravljam. Želim da dođu!", kaže nam na početku razgovora sugovornica.

"Sve je skupo"

Kaže nam da je svaki dan borba, kao i da je turizam varljiv. Za tren sve što si proteklih godina radio - može biti uništeno.

Ljudi se inače žale na visoke cijene u posljednje vrijeme. Stalno se priča o cijenama kave, sladoleda, no ljudi ne shvaćaju da ugostitelji nisu podigli cijene jer su pohlepni. Jednostavno su morali tako učiniti.

"Mi svaki dan pričamo o kugli sladoleda od 3 i pol eura. To nije istina! Ljudi tamo u Emilijane čekaju red pola sata, kugla je 2 eura. To je skupo, ali sve je skupo. Država je poskupila struju, vodu, najamnine. Gorivo je opet poskupilo, samim time i djelatnik vam je poskupio. Ja sam čekala 13.5. da podignemo cijene, otezala sam koliko sam mogla baš zato što ujutro na kavi imam hrpu domaćih gostiju i nisam ih htjela potjerat. I opet nisam podigla kavu na 3 ili 5 eura nego mi je kava 1.80 eura. I opet kažem, to je skupo, nije ni to jeftino, ali je činjenica da mi je kava poskupila puno više negoli sam ja digla cijenu", kaže nam Čikeš.

Dobra sezona

Dosadašnjom sezonom je zadovoljna, a gostiju ima i mlađih i starijih.

"U hotelu i restoranu imamo goste srednje dobi. Kavana je ujutro popunjena domaćim ljudima, stranci dolaze na doručak, ima ih od 18 do 30-ak godina. Gosti hotela su mahom stariji. Sad će kad krene Ultra sigurno biti i mlađih gostiju", kaže nam.

Zamolili smo je i da nam komentira trenutnu gradsku vlast.

"Slažem se s redom, ne slažem se s vođenjem ili nevođenjem, dosta sam apolitična. Nama nisu takli štekat, imamo ga od 1776. do danas, ali se uklonila glazba i ograda. Sada mi tamo ljudi prolaze s kesama s peškarije, kapaju po gostima, ture koje se iskrcavaju mi ulaze u štekat, stavljaju guzu gostima u pjat, to je katastrofa, to nema logike.

Reda treba biti, ali zašto se ne sprovodi? I ja želim u uređenom društvu živjet, ali moramo krenuti od sebe. Mi pričamo o britanskoj mokraći, ali ne pričamo o velovaroškoj mokraći na Šperunu. Jel ona različita? Ja mislim da nije. Isto tako sam protiv toga da ljudi hodaju goli po gradu, to nije u redu. Reda treba biti, ali ne smije biti selektivan. U startu sam rekla da toliki broj ljudi i turista komunalni redari ne mogu pokriti. A s druge strane, da ste u nekoj državi i da na svakom kantunu vidite policiju, šta bi mislili? Da se očekuje teroristički napad, a ne da ste došli uživat", kaže nam Nevena Čikeš te se pita zašto nemamo više djelatnika Čistoće po gradu.