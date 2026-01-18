Meta otpušta 1500 ljudi

Meta planira otpustiti oko 1500 zaposlenika iz svog odjela Reality Labs, koji se bavi razvojem tehnologija virtualne stvarnosti. Riječ je o dijelu šire promjene poslovne strategije, kojom se tvrtka postupno udaljava od metaverzuma – projekta koji je bio toliko važan da je 2021. godine zbog njega promijenila ime iz Facebooka u Meta.

Prema pisanju Wall Street Journala, otkazi obuhvaćaju gotovo deset posto zaposlenih u Reality Labsu, a u sklopu restrukturiranja ugašena su i tri studija za razvoj VR igara. Platforma Horizon Worlds nastavlja s radom, ali u smanjenom opsegu.

U Meti ističu da se dio ulaganja preusmjerava s virtualne stvarnosti na proizvode temeljene na umjetnoj inteligenciji, ponajprije nosive uređaje poput pametnih naočala. Tvrtka je još ranije najavila smanjenje investicija u metaverzum, što je sada potvrđeno i konkretnim rezovima.

Takav zaokret dolazi nakon velikih financijskih gubitaka. Reality Labs je od osnutka 2020. godine zabilježio gubitke veće od 77 milijardi dolara, zbog čega su analitičari povlačenje iz projekta ocijenili logičnim, iako zakašnjelim potezom. I izvršni direktor Mark Zuckerberg posljednjih se godina u izvješćima o poslovanju sve rjeđe referirao na metaverzum kao ključni strateški smjer.

Ipak, ni nova orijentacija prema AI naočalama ne dolazi bez problema. Meta je nedavno bila prisiljena privremeno zaustaviti međunarodne isporuke zbog poteškoća u lancu opskrbe, a stručnjaci upozoravaju i na izazove koje donose strogi propisi o privatnosti te zasićeno tržište.

Unatoč tome, prema navodima Bloomberga, unutar Mete se razmatra značajno povećanje proizvodnje AI naočala – s trenutačnih deset na dvadeset milijuna jedinica, a dugoročno i do trideset milijuna, ako potražnja to opravda. Dok je sudbina novih proizvoda još neizvjesna, čini se da se era metaverzuma u obliku kakav je Meta zamišljala polako bliži kraju.