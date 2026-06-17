Messi ispisao povijest! Hat-trickom srušio Ronaldov rekord i stigao Klosea na vrhu svijeta

Nogometaši Argentine pobjedom su otvorili obranu naslova svjetskih prvaka. U susretu prvog kola skupine J Svjetskog prvenstva, odigranom u Kansas Cityju, svladali su Alžir rezultatom 3:0, a apsolutni junak večeri bio je Lionel Messi, koji je postigao sva tri pogotka i pritom ispisao nove stranice nogometne povijesti.

Čudesni Argentinac zabijao je u 17., 60. i 76. minuti te tako stigao do 16 pogodaka na svjetskim prvenstvima, čime se izjednačio s Miroslavom Kloseom na vrhu vječne ljestvice strijelaca Mundijala. Uz to, Messi je s 38 godina i 357 dana postao najstariji nogometaš koji je postigao hat-trick na svjetskom prvenstvu, srušivši rekord Cristiana Ronalda, koji je 2018. godine protiv Španjolske zabio tri pogotka sa 33 godine i 130 dana.

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Argentina je mogla povesti već u četvrtoj minuti, no Messijev pogodak poništen je zbog zaleđa. Samo četiri minute kasnije mrežu je zatresao i Alžirac Fares Chaibi, ali je i njegov pogodak opravdano poništen.

Rezultat se ipak promijenio u 17. minuti. Rodrigo De Paul pronašao je Messija, koji se sjurio prema suparničkom golu i preciznim udarcem sa 17 metara doveo Argentinu u vodstvo. Do kraja prvog dijela nije bilo novih pogodaka, iako je Messi u jednom trenutku prošao bez kartona nakon oštrijeg prekršaja.

Branitelji naslova pitanje pobjednika riješili su u nastavku. U 60. minuti Alexis Mac Allister zaprijetio je udarcem koji je vratar Luca Zidane kratko odbio, a Messi je odbijenu loptu pospremio u mrežu za 2:0. Tim se pogotkom izjednačio s Brazilcem Ronaldom po broju pogodaka na svjetskim prvenstvima.

Konačnih 3:0 postavio je u 76. minuti nakon kombinacije s Nicolásom Gonzálezom. Messi se namjestio na udarac s ruba kaznenog prostora i još jednom majstorski pogodio za hat-trick vrijedan povijesti.

Tri minute kasnije izbornik Lionel Scaloni izveo ga je iz igre, a prepuni stadion ispratio ga je ovacijama i gromoglasnim pljeskom.

Ovom utakmicom Messi je postavio ili izjednačio niz impresivnih rekorda. Bio je to njegov 200. nastup za argentinsku reprezentaciju, a postao je i prvi nogometaš u povijesti koji je zaigrao na šest različitih svjetskih prvenstava.

S tri pogotka protiv Alžira postao je tek četvrti Argentinac koji je ostvario hat-trick na Mundijalu, nakon Guillerma Stabilea, Gabriela Batistute i Gonzala Higuaína. Ipak, najveće ostvarenje večeri bilo je izjednačavanje Miroslava Klosea na vrhu vječne ljestvice strijelaca svjetskih prvenstava sa 16 pogodaka.

Priliku da ostane sam na vrhu Messi će imati za šest dana, kada Argentinu očekuje dvoboj protiv Austrije.