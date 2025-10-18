Mertojak u igri za broncu

U sportu talent može dati rezultate do određene granice koja te može dovesti do vrha ali samo izuzetno i na sam vrh, ako nemaš i druge potrebne uvjete za to, čitaj sportsku infrastrukturu i financijska sredstva. Doduše stoji i ona da neigraju novci nego momci, no u srazu amaterskih i profesionalnih uvjeta bavljenjem sportom ipak prevagu najčešće odnose bolji uvjeti.

Nažalost kuglači Mertojaka te uvjete nemaju, no unatoč tome njihovi rezultati su više nego impresivni. Od osnivanja kluba 2006. godine sa školom kuglanja osvojena su sva postolja u svim uzrasnim kategorijama i na svim domaćim i međunarodnim pojedinačnim i ekipnim natjecanjima i to u kontinuitetu od ulaska u prvu ligu 2016. godine. Sve medalje i pehari su arhivirani, i nadalje su samo ponavljanja i po mogućnosti stvaranje novih generacija igrača koji sport shvaćaju kao svoje životno opredjeljenje opet ako postoje bolji uvjeti i okruženje koje će pridonijeti da se ti uvjeti stvore.

Ovo smo naveli kao uvod u komentar polufinalne utakmice Europskog klupskog prvenstva-Europa kupa osvojenog 2018. i 2019. godine, u finalima protiv njemačkih klubova Bamberg i Štaflštein. Prošle godine u finalu NBC kupa pobijeđena je i treća njemačka ekipa Elpehaim.

I ovaj put protivnik je bila ekipa iz Njemačke, SKK Raindorf, aktualni pobjednik Lige prvaka, najveći favorit natjecanja, koji naravno imaju sve potrebne uvjete. Nakon poraza od Mertojaka, Štaflštein se raspao, Zerbst je pojačao svoje redove strancima tako da su neki i to redom reprezentativci kao Pointinger, Weber, Lalinger, prešli u Raindorf koji je eto čak nadjačao Zerbsta u prošloj Ligi prvaka.

Realno u ovom trenutku ulaskom u završnicu natjecanja i plasmanom u 1. kolo Lige prvaka, Mertojak je ostvario svoj zacrtani cilj i maksimum, sve više bilo bi pretjerano očekivati.

Očekivano je bilo da će Raindorf u kvalifikacijama zauzeti prvo mjesto, Mertojak je tražio i ostvario plasman na drugo nadajući se izbjeći njemce već u polufinalu, nažalost to se nije dogodilo, Raindorf je ponešto podbacio i bio je treći, i eto ga na Mertojak.

U nesrazmjeru odnosa snaga voditelj Mertojaka Paško Dragičević u prvom bloku odlučio se za Ivana Totića nasuprot Shmitu, Nikolu Mušu na Webera te Gorana Pofuka na Svobodu sa ambicijom napada i osvajanja prvog seta, što bi možda dalo dodatni impuls i adrenalin za daljnji tijek utakmice. Nažalost to je uspjelo samo Totiću, prva tri seta i velika razlika je otišla je na stranu njemaca, no u četvrtom bude se splićani fanatičnom podrškom navijača, razlika se smanjuje na -49, u bodovima 2:1 za Raindorf. Mertojak je još živ.

U drugom setu Dimitar Dimitrovski na Sandera, Andrej Kovač na Pointingera i Marinko Matić na Eisingera. No turnirsko natjecanje uzima danak, sve više nedostaje svježine i potrebne energije, Jeličić ulazi umjesto Matića, Dimitrovski traži i ne nalazi svoju igru, Kovač tijesno gubi od Pointegera u dva seta, fizička sprema njemaca sve više dolazi do izraža, neoporavljeni Jeličić mora vani, do kraja Mertojak igra sa igračem manje, obzirom da su iskorištene taktičke zamjene. Konačnih 7:1 za Raindorf.

U Osijeku je "bolnica na kraju grada", treba još vidjeti tko će biti u mogućnosti nastupiti u utakmici za treće mjesto.

U drugom polufinalu SKK Trstena Starek neočekivano igra nerješeno sa SzegedomTE, 4:4 i Mađari na temelju bolje set razlike ulaze u finale, iako bi možda upravo ekipa Szegeda više odgovarala Mertojaku.

No što je tu je, danas utakmica za treće mjesto Mertojak-Szegedi TE u 14.15, a finale je u 16,45 SKK Raindorf-Szeged TE.

Kod žena, ŽKK Istra u finalu je protiv SV Poellwitz (GER), u Svjetskom kupu Mlaka kao i Zadar u NBC kupu nisu uspjeli ući u finale. Zadar treba osvojiti treće mjesto za plasman u Ligu prvaka.