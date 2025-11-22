Mertojak posrnuo u Szegedu, ali nada ostaje: Mađari slavili 6:2 u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka

Kuglači Mertojaka doživjeli su težak poraz u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. U Szegedu je domaći Szegedi TE slavio 6:2 uz tijesan set-omjer 13:11, ostavivši Splićanima realnu šansu za preokret u uzvratu na Poljudu 6. prosinca.

Nakon izvanredne prvenstvene partije u Zagrebu, gdje su protiv Grmoščice srušili čak 3877 čunjeva, Mertojak je u Mađarskoj bio daleko ispod tog nivoa. Ukupno su srušili 3603 čunja, što je 174 manje nego u posljednjem ligaškom nastupu.

Szegedi TE je iskoristio domaće staze i uvjete te došao do pobjede 6:2, uz ukupni čunj-omjer 3692:3603. Iako rezultat sugerira sigurnu prednost domaćina, dojam je da razlika nije bila u kvaliteti, nego u vidnom nesnalaženju gostiju na uvjete kuglane u Szegedu.

Nesnalaženje na stazama presudilo blokove

Ključna razlika napravljena je u prva dva bloka, nakon kojih je domaćin vodio 6:0. Mertojakovi igrači u većini dvoboja nisu uspjeli okrenuti tijesne setove na svoju stranu.

Posebno upada u oči nastup iskusnog Andreja Kovača. U prva dva seta srušio je vrlo skromnih 126 i 127 čunjeva, no kada je u četvrtom setu napokon "uhvatio ruku", podigao je igru i srušio 178. Unatoč tom kasnom buđenju, Jovetić je donio prvi poen Szegediju.

Sličan scenarij viđen je i kod Pofuka, Dimitrovskog i Muša – svi su odigrali 2:2 u setovima, ali su poene izgubili na ukupnu razliku. Muše je pritom imao velike oscilacije: otvorio je s odličnih 179, a već u drugom setu pao na 120, što je dovoljno pokazivalo koliko su uvjeti staza "uzimali danak" gostima.

Da uzvratna utakmica ne bude puka formalnost pobrinuli su se Ivan Totić i Marko Matić u trećem bloku. Obojica su također igrala 2:2 u setovima, ali su ovaj put presudili čunjevi u njihovu korist. Time je Mertojak došao do dva pojedinačna poena i konačnih 6:2.

Zbog pravila Lige prvaka, u slučaju pobjeda istim rezultatom odlučuje set-omjer. Trenutno Szegedi TE vodi 13:11, pa Mertojaku za prolaz među osam najboljih treba pobjeda najmanje 6:2 uz tri osvojena seta više nego protivnik. S obzirom na minimalni zaostatak u setovima, takav rasplet nije nedostižan.

Uzvrat se igra 6. prosinca u 13 sati na Poljudu, a očekuje se atmosfera prave kuglačke "ludnice" u kojoj će Mertojak loviti europski preokret.

Pojedinačni rezultati: Szegedi TE – Mertojak

M. Jovetić – A. Kovač 1:0 (637:570)

L. Karsai – G. Pofuk 1:0 (599:580)

R. Toth – D. Dimitrovski 1:0 (623:614)

K. Somodi – N. Muše 1:0 (618:601)

T. Szel – M. Matić 0:1 (622:626)

P. Biro – I. Totić 0:1 (593:612)

Ostali hrvatski predstavnici: polovičan učinak

U ostalim susretima hrvatskih klubova vidjeli smo šarolike rezultate. Zaprešić je na domaćem terenu svladao austrijski SK FWT Composites Neunkirchen 5:3 uz set-omjer 15.5:8.5. Zadar je u gostima teško stradao kod Zalaegerszegi TK-a (Mađarska) 7:1, uz 16:8 u setovima.

Kod žena, Mlaka je u Rijeci bila bolja od ZTE-ZAEV TK-a 6:2 (14:10), dok je Istra u Puli poražena od Rakoshegyi VSE-a 2:6 (9:15).

Mertojak sada sve karte baca na uzvrat. Prva utakmica pokazala je koliko uvjeti staza mogu prelomiti europski dvoboj, ali i da je razlika u setovima dovoljno mala da Poljud ponovno postane pozornica velikog preokreta.