Mertojak nezaustavljiv: Poličnik pao s 7:1

Utakmicama desetog kola nastavljeno je prvenstvo Hrvatske u klasičnom kuglanju, a kuglači Mertojaka slavili su uvjerljivu pobjedu protiv Poličnika rezultatom 7:1 (3606:3375).

Na dvadesetu obljetnicu osnutka kluba Mertojak je na svojoj kuglani ugostio novog člana elitnog razreda, momčad Poličnika. Osnivačka skupština kluba održana je 10. siječnja 2006. godine na tada novoj osmostaznoj kuglani u Sportskom centru „Mačak“ na Mertojaku, u vlasništvu Matka Petričevića, koji je uz Branka Bosanca bio jedan od osnivača kluba. Bosanac od tada do danas obnaša dužnost tajnika.

Klub je započeo rad sa školom kuglanja koju je vodio Jakov Šundov uz Luku Pezelja, a već nakon godinu dana njegovi su puleni Hrvoje Marinović, Pave Čubelić, Mate Primorac i Davor Zoković osvojili naslov kadetskih prvaka Hrvatske. U proteklih dvadeset godina Mertojak se svojim rezultatima svrstao u sam vrh hrvatskog, europskog i svjetskog kuglanja te danas spada među vrhunske klubove grada i županije. Kruna tog razdoblja su dvije uzastopne titule prvaka Europe 2018. i 2019. godine, finale Svjetskog prvenstva te brončana medalja Lige prvaka 2020. U protekloj sezoni klub je nastupio u polufinalu Lige prvaka i osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu.

U desetom kolu pobjede su ostvarile sve tri vodeće momčadi – Zadar, Zaprešić i Mertojak – pa je bodovna razlika na vrhu ljestvice ostala nepromijenjena. Zadar je i dalje vodeći s dva boda prednosti ispred Zaprešića i Mertojaka. Već sljedećeg vikenda na rasporedu je prvi veliki derbi sezone, u kojem Zaprešić dočekuje Mertojak. Bit će to prva od tri međusobne utakmice ova dva kluba, jedinih prvaka Hrvatske od 2017. godine, kada je Mertojak prekinuo dugogodišnju dominaciju Zaprešića.

Zaprešić je posljednje tri sezone, nakon izgradnje nove moderne kuglane, bio uvjerljivo prvak bez poraza, pritom osvojivši naslov svjetskog prvaka i pobjednika Lige prvaka. Mertojak ga je ove sezone već svladao u prvom dijelu prvenstva, no Zaprešić se trenutačno nalazi u izvanrednoj formi. Na kuglani Grmoščica srušili su više od 4000 čunjeva, što je za ostale momčadi teško dostižno, pa će za pobjedu u Zaprešiću biti potrebno srušiti i klupski rekord. Za ljubitelje natjecateljskog kuglanja zanimljiva će biti i taktička postava igrača, pri čemu je voditelj Mertojaka Paško Dragičević kao gost prvi na potezu.

Nakon derbija slijede i dvije utakmice četvrtfinala Lige prvaka. Zaprešić se pritom nameće kao glavni favorit za osvajanje tog natjecanja, a u međuvremenu Mertojak očekuje i gradski derbi protiv Poštara, što najavljuje iznimno dinamično razdoblje za klub.

U susretu protiv Poličnika posebno se istaknuo Ivan Totić, ponovno igrač utakmice sa 686 srušenih čunjeva, dok je zabilježen i debi mladog Joška Krstulovića Opare u Super ligi.

Pojedinačni rezultati:

A. Kovač – K. Lulić 1:0 (608:589)

J. Krstulović Opara – Z. Jukić 0:1 (526:564)

M. Matić – I. Crnjak 1:0 (610:539)

N. Muše – V. Kurtin 1:0 (617:595)

G. Pofuk – N. Lulić 1:0 (559:524)