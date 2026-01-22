Mertojak i Zaprešić ponovno u Ligi prvaka: četvrtfinale počinje u Poljudu

Kuglački klub Mertojak i Zaprešić već se treći put u posljednjih nekoliko godina susreću u utakmicama Lige prvaka, a ždrijeb im je ponovno dodijelio međusobni ogled u nokaut-fazi natjecanja.

U prethodna dva susreta uspješniji je bio Mertojak. Prvi put u četvrtfinalu, kada je splitski klub slavio u obje utakmice i izborio plasman u polufinale, a drugi put u utakmici za brončanu medalju na završnici u Bambergu 2020. godine.

Novi ogled zakazan je za subotu, 24. siječnja, kada se u kuglani u Poljudu s početkom u 13 sati igra prva utakmica četvrtfinala sezone 2025./26. Ovoga puta Mertojak nije imao previše sreće sa ždrijebom jer Zaprešić u dvoboj ulazi u odličnoj formi te slovi za jednog od glavnih favorita, ne samo u ovom susretu nego i za osvajanje Lige prvaka.

Unatoč tome, u redovima Mertojaka ne razmišljaju o predaji. Imperativ je pokušati izboriti pobjedu u prvoj utakmici, idealno rezultatom 5:3, a potom u uzvratu tražiti svoju priliku. Za ljubitelje vrhunskog kuglanja, osobito za navijače Mertojaka iz Antiteatra, riječ je o još jednom velikom sportskom događaju jer se Liga prvaka u Splitu ne propušta. Na obje strane nastupit će niz reprezentativaca i vrhunskih igrača iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije.

U preostala tri četvrtfinalna susreta sastaju se KSK Orth i SKV Rot Weiss Zerbst, Zalaegerszegi TK i SK Železiarne Podbrezová te SKK Raindorf i SKK Trstená Starek.