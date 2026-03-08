MERTOJAK - GRMOŠČICA 6:2 Splićani slavili u 16. kolu Super kuglačke lige Hrvatske

Odigrano je i 16. kolo Super kuglačke lige Hrvatske, u kojem je Zadar igrajući neriješeno 4:4 u Osijeku, protiv istoimenog kluba izgubio korak sa Zaprešićem, koji je sad vodeći sa bodom prednosti ispred Zadra. No izgubljeni bod Zadru ništa ne znači, samo pobjeda u Zaprešiću u posljednjem kolu donosi mu titulu prvaka, što će objektivno biti teško izvedivo.

Remijem protiv Zadra, Osijek je pak izgubio svaku šansu da dostigne Mertojak na trećoj poziciji koji im sad bježi nedostižnih 5 bodova. Mertojak je tako po deveti put uzastopno došao do prvenstvenog trofeja (3 puta prvaci, 4 puta drugi i 2 puta treći).

Mertojak je uvjerljivo sa 6:2 (3713:3504) savladao Grmoščicu iz Zagreba, te gurnuo nekad slavni klub sa brojnim domaćim i europskim titulama prema ispadanju iz najvišeg ranga, budući zaostaju 4 boda iza Frozy Zaboka. Poličnik i dalje bez boda, odavno već povratnik u Prvu b ligu.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Grmoščica:

D.Dimitrovski-L.Požega 1:0(636:549)

G.Pofuk-M.Donkovski 0:1(594:643)

I.Totić-V.Galjanić 1:0(645:554)

N.Muše-D.Fučkar 0:1(621:637)

A.Kovač-B.Gašpert 1:0(663:591)

M.Matić-V.Mrkonjić/L.Svećnjak 1:0

(554:536)