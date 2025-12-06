Mertojak čudesnim preokretom izborio četvrtfinale Lige prvaka!

Liga prvaka: Mertojak-Szegedi TE 7:1 (3725:3569)

U izvanrednoj igri, Mertojak je obilato nadoknadio zaostatak iz Szegeda, poraz od 2:6 pretvoren je pobjedu od 7:1, 16:8 u setovima i 156 razlike u čunjevima.

Optimizam uoči uzvratnog susreta nije bio bez osnove, Mertojak osvajač brončane medalje na nedavnom Europa kupa u Osijeku ipak je u ovom momentu jača ekipa od viceprvaka Szegeda TE, no trebalo je to dokazati na kuglačkim stazama.

Nošeni snažnom podrškom Antiteatrista sa tribina u jednoj fantastičnoj atmosferi Totić, Dimitrovski i Pofuk već su prvom bloku dali do znanja da je Mertojak danas nepobjediv, 3:0 i 10:2 u setovima, visoka razlika u srušenim čunjevima i to je već 5:0 za domaću ekipu.

U drugom bloku tražila se još najmanje jedna pobjeda i četiri seta za prolaz u 1/4 finale. Kovač, Muše i Matić, donose dva boda i još osam setova za konačnih 7:1 za slavlje na terenu i tribinama.

Sa nastupom na Final Fouru Lige prvaka u ožujku, brončanom medaljom na Europa kupu, finalu Kupa RH, drugim mjestom u prvenstvu, brončanom medaljom Nikole Muše na pojedinačnom Svjetskom prvenstvu u tandemu mix te sada plasmanom u 1/4 finale Lige prvaka sezona 2025/26, Mertojak je sasvim zasluženo dobitnik nagrade Splitsko-dalmatinske županije za najuspješniji klub SDŽ u 2025. godini, koja će im biti uručena u utorak, 9.12. u Hotelu Lav.

Zadar je i u uzvratu kod kuće izgubio sa 7:1 od druge mađarske ekipe Zalaegerszegi, dok je Zaprešić pobijedio u gostima u Austriji kod Neunkirchena 5:3, tako da u 1/4 finalu Hrvatska ima dva predstavnika.

Mertojak već sutra mora odigrati odgođenu utakmicu radi nastupa u Ligi prvaka u Otočcu protiv Velebita, bit će to još jedan težak ispit nakon psihičkog i fizičkog napora protiv Szegeda TE, pogotovo što će izostati nastup Andreja Kovača radi zarađenog crvenog kartona na utakmici protiv Grmoščice u Zagrebu, kad je isključen kao sekundant, a kažnjen je zabranom igranja kao igrač bez prava žalbe!. No što je tu je, treba osvojiti dva boda te u drugi dio prvenstva ući poravnat sa Zaprešićem, a dva boda manje od vodećeg Zadra.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Szegedi TE:

D.Dimitrovski-K.Somidi 1:0(624:574)

G.Pofuk-L.Karsai 1:0 (635:634)

I.Totić-M.Jovetić 1:0 (657:578)

A.Kovač-T.Szel 1:0 (615:579)

N.Muše-R.Toth 1:0 (612:573)

M.Matić-P.Molnar 0:1 (582:631)