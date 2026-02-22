Mertojak bolji od Zaboka

Ni ratni bubanj, ni brojni Zabočani koji su okupirali tribine na Poljudu (u predigri je odigran susret između ženskih ekipa Frozy Zaboka i ŽKK Split) nisu pomogli simpatičnoj, mladoj ekipi Frozy Zaboka da dođe do dva boda u utrci za opstanak u HEP SUPER HKL-u. Mertojak je bio uvjerljiv, 6:2 (3596:3443), tako da pitanje četiri kola do kraja – tko ispada, starosjedilac Grmoščica (7 bodova) ili novajlija Frozy Zabok (9 bodova) – ostaje otvoreno do samog kraja.

Zadar je nakon šokantnog poraza od Zabočana u svojoj kuglani, na gostovanju kod drugog davljenika, Grmoščice, ipak uspio na razliku (5:3; Slovenac Kragelj u jednom setu s impresivnih 207 donosi razliku) ostati u utrci sa Zaprešićem (maksimalna pobjeda 8:0 protiv Velebita u Otočcu, uz sve češće nastupe Karla Zekića, nove nade hrvatskog kuglanja).

Utakmica u Splitu za Frozy Zabok dobro je počela. Sve više igrača Mertojaka sa zdravstvenim problemima u početku se nije uspjelo oduprijeti naletima Zabočana. Dimitrovski, indisponiran i bez potrebne koncentracije, gubi. Mladi Joško Krstulović Opara, koji je opet dobio priliku umjesto ozlijeđenog Ivana Totića, dobro počinje, ali u nastavku gubi dah. Jedino je kapetan Nikola Muše bio na svom nivou. Nakon prvog bloka Frozy Zabok vodi 2:1 i ima 14 čunjeva prednosti, ukupno 4:1.

U drugom bloku Mertojak ovaj put okreće sve u svoju korist: tri sigurne pobjede i razlika od 153 srušena čunja za konačnih 6:2 i pobjedu Mertojaka. Marinko Matić sa 169 i Goran Pofuk sa 170 u trećem setu "uništavaju" svoje protivnike. Matiću je za najbolji rezultat u predzadnjem hitcu trebala devetka kako bi preskočio do tada vodećeg Andreja Kovača (627). Tribine su bile na njegovoj strani – uz gromoglasno navijanje ruši devetku i sa 635 postaje igrač utakmice. Kuglana na Poljudu je teška i ne daje mogućnosti visokih rezultata kao nove moderne u Zaprešiću, Otočcu i Osijeku (opet je jedan od igrača Zaprešića, ovaj put Branko Manev u Otočcu, prešao "magičnih" 700, nakon Kujundžića u Osijeku s 723 te Bolanče u Zaprešiću s 705; u Otočcu 705 za Maneva).

Na vrhu su Zaprešić i Zadar poravnati s po 24 boda, a Mertojak je treći s 20. U sljedećem kolu možda pada odluka o viceprvaku – Mertojak gostuje u Zadru. Zadranima pobjeda donosi osigurano drugo mjesto i utakmicu u zadnjem kolu za prvaka u Zaprešiću. Mertojaku pobjeda donosi i dalje šansu u utrci za drugo mjesto, s tim da mu trebaju pobjede u sva tri preostala kola. U zadnjem kolu čeka ga gostovanje u Osijeku, koji još vidi neku šansu za treće mjesto. Pitanje vrha i dna tablice četiri kola prije kraja puno je upitnika i nepoznanica; nakon tri godine superiornog vladanja Zaprešića bez prvenstvenog poraza, čeka nas izuzetno zanimljiva završnica.

U prvenstvu žena Mlaka je na putu obrane titule, a Frozy Zabok je zapeo u Splitu (6:2 za ŽKK Split). Ova pobjeda mogla bi lansirati Splićanke prema osvajanju mjesta koje vodi u Europu.

Pojedinačni rezultati Mertojak – Frozy Zabok: D. Dimitrovski – B. Bakran 0:1 (575:593)

J. Krstulović Opara – B. Pavrlišak 0:1 (552:565)

N. Muše – Z. Horžitzky 1:0 (607:593)

M. Matić – F. Sedlar 1:0 (635:547)

A. Kovač – D. Hršek 1:0 (627:573)

G. Pofuk – T. Ljubić 1:0 (600:572)