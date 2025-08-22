Close Menu

Mertojačko kulturno ljeto donosi hit predstavu "Ništa im neće bit'"

Ne propustite

Mertojačko kulturno ljeto nastavlja svoje kazališno putovanje u Mertojačkom amfiteatru - krugu u nedjelju 24. kolovoza u 20:30 sati kada Kazalište "Moruzgva" donosi neodoljivu predstavu "Ništa im neće bit".

Predstava će vas nasmijati, dirnuti i potaknuti na razmišljanje o ljubavi, odnosima i novim počecima. Nastala je iz pera majstorice proze Tanje Mravak, a glavne uloge igraju Ecija Ojdanić i Frano Mašković.

"Ništa im neće bit'" razotkriva tajne obiteljskog života i donosi smijeh i emocije na pozornicu te pred

gledatelje stavlja niz sitnica svakodnevnog obiteljskog života. Namijenjena je roditeljima, djeci i svima onima koji su zaglavili u nekoj fazi svoga odnosa.

Bez obzira na generacijske razlike, svi će se prepoznati u  likovima i situacijama, a ovo je prilika da se svi zajedno smijemo, da se osvijestimo i zapitamo kako da očuvamo svoje odnose, bez obzira na sve prepreke koje nam život stavlja na put.

Svi ste pozvani. Zauzmite svoje mjesto na vrijeme. Naravno, ulaz je besplatan.

