Meloni o događajima u Dalmaciji i Istri nakon WW2: "Italija se više neće skrivati ili negirati povijest fojbi i egzodusa"

Nakon fašističke okupacije i zločina koje su radili okupatori, uslijedile su osvetničke akcije prema talijanskoj zajednici. Često su stradavali i nevini civili, a došlo je i do masovnih zapljena imovine

Italija je u utorak, 10. veljače, obilježila Dan sjećanja (Giorno del Ricordo) u spomen na žrtve fojbi i egzodus Talijana iz Istre, Dalmacije i Julijske Krajine tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Na središnjoj državnoj komemoraciji u Rimu sudjelovali su predsjednik Republike Sergio Mattarella i talijanska premijerka Giorgia Meloni, koji su pozvali na priznavanje i čuvanje sjećanja na te povijesne događaje.

U svom obraćanju na društvenoj mreži X, Meloni je poručila da Italija „neće dopustiti da se ta povijest ikada više skriva, negira ili briše“, ističući kako je suočavanje s tom stranom prošlosti nužno za kolektivno sjećanje i nacionalnu zajednicu. Naglasila je da sjećanje „nije gorčina, već pravda“ te da je njegova zaštita temelj snažne zajednice i poruka budućim generacijama.

Dan sjećanja u Italiji službeno se obilježava od 2004. godine, a cilj mu je očuvati sjećanje na masovna stradanja u kraškim jamama poznatim kao fojbe te na veliki egzodus Talijana koji su nakon rata napustili svoja ognjišta u Istri, Dalmaciji i Rijeci.

U sklopu obilježavanja širom zemlje održane su brojne komemoracije i lokalne ceremonije sjećanja. Meloni je također podsjetila na inicijative koje promovira talijanska vlada kako bi se sjećanje na te događaje učvrstilo u javnoj svijesti, uključujući i putujuće manifestacije poput “Trena sjećanja”.

Ovaj dan ostaje jedna od najkontroverznijih tema u Italiji, a talijanski državni vrh nastoji mu dati institucionalnu težinu i vidljivost kako bi se, prema riječima Meloni, osigurala istina o jednoj od najtežih stranica talijanske povijesti.

