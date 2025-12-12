Mejaši nastavljaju tradiciju, nove ulice dobile blagdanski sjaj

Danas je postavljena božićna rasvjeta u ulicama Put Vrborana i Put Svetog Ižidora na Kili.

Riječ je o nastavku ukrašavanja ulica u Gradskom kotaru Mejaši, a navedene ulice po prvi su put ikada ukrašene. Proteklih godina ukrasili smo Ulicu Mejaši, Lovački put i Ulicu Svetog Liberana, a ta će rasvjeta biti postavljena sljedeći tjedan.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Prije nekoliko godina ideja je bila da kotar vlastitim sredstvima postavi božićnu rasvjetu ulicu po ulicu, iz godine u godinu. Ovaj dugogodišnji projekt ukrašavanja nastavit će se sljedeće godine u ostalim ulicama na Mejašima. Kupnju i postavljanje božićne rasvjete u potpunosti je financirao Gradski kotar Mejaši", poručio je Toni Piplica, predsjednik Gradskog kotara Mejaši i HDZ-ov gradski vijećnik u splitskom Gradskom vijeću.