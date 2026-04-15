Megabrana u Kini mijenja i rotaciju Zemlje

Jedna od najvećih građevina koje je čovjek ikada sagradio, kineska brana Tri klisure, toliko je masivna da može neznatno usporiti rotaciju Zemlje i produljiti trajanje dana, piše N1.

Riječ je o učinku koji je potpuno neprimjetan u svakodnevnom životu, ali je znanstveno iznimno zanimljiv jer pokazuje kako i golemi infrastrukturni projekti mogu utjecati na sam planet.

Znanstvenici odavno znaju da se Zemlja ne vrti potpuno jednako

Kako piše N1, rotacija Zemlje nije potpuno stalna, nego na nju utječu različiti čimbenici. Među njima su potresi, gibanja u unutrašnjosti planeta, ali i gravitacijsko djelovanje Mjeseca, koje dugoročno usporava Zemljinu vrtnju. Zbog toga se trajanje dana kroz duga razdoblja vrlo blago mijenja, iako su te promjene toliko male da ih ljudi ne mogu osjetiti.

Brana Tri klisure mijenja raspodjelu mase planeta

U središtu ove priče nalazi se brana Tri klisure na rijeci Jangce u kineskoj provinciji Hubei. Riječ je o golemoj građevini visokoj 185 metara i dugoj više od 2.300 metara, koja može zadržati oko 40 milijardi kubičnih metara vode. Upravo ta golema količina vode, koncentrirana na jednom mjestu, prema izračunima znanstvenika može utjecati na Zemljinu rotaciju. Kada je akumulacija puna, duljina dana može se povećati za 0,06 mikrosekundi, odnosno za 60 milijarditih dijelova sekunde.

Objašnjenje leži u fizikalnom pojmu momenta inercije. Što je veća masa i što je udaljenija od osi rotacije, to se tijelo više opire promjeni gibanja.

U slučaju brane Tri klisure, golema masa vode podignuta je iznad razine mora, čime se neznatno mijenja raspodjela mase planeta. Posljedica je vrlo blago usporavanje Zemljine vrtnje.

Postoje i veći utjecaji od same brane

Iako je riječ o fascinantnom podatku, stručnjaci ističu da je taj učinak vrlo malen. N1 navodi kako su neke druge ljudske aktivnosti imale i veći utjecaj na rotaciju Zemlje. Među njima se posebno ističe isušivanje Aralskog jezera, čiji je učinak, prema procjenama znanstvenika, bio višestruko veći od utjecaja same kineske brane. Još veće promjene bilježe se i zbog gubitka mase leda na Grenlandu, koji također utječe na Zemljinu os rotacije i duljinu dana.

Iako su te promjene premale da bi ih ljudi osjetili, za znanstvenike i svemirske agencije one nisu zanemarive. Precizno poznavanje Zemljine rotacije važno je za upravljanje satelitima i točne izračune u svemirskim misijama.