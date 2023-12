Meetup o kibernetičkoj sigurnosti sinoć je bio centar Splita

Jučer je održan prvi SPLIT CyberSec Meetup na kojem su otkrivene sve tajne sigurnosti na internetu!

Stručnjaci, znatiželjni laici, studenti… raznolika skupina okupila se u PICS-u na FESB-u kako bi poslušali zanimljivo predavanje, a i kako bi se upoznali, podružili, razmijenili iskustva…

SPLIT CyberSec Meetup okuplja zajednicu ljudi oko teme kibernetičke sigurnosti, a kada o tome govorimo prva nam je asocijacija njena sušta suprotnost - hakeri.

Kako vi zamišljate hakera? Je li to osoba s crnom kapuljačom koja brzo tipka po tastaturi u mračnoj sobi ispunjenoj monitorima? Iako takvi prikazi možda i nisu daleko od istine, moderna stvarnost cyber sigurnosti mnogo je kompleksnija.

Dok su crne kapuljače i tamne prostorije možda nekada bile slika hakera, današnji cyber stručnjaci, često su daleko od stereotipnih prikaza. Umjesto da kradu podatke ili šire kaos, većina njih posvećena je zaštiti digitalnog prostora. Mnogi od njih su etički hakeri koji rade kako bi unaprijedili sigurnost sustava, a ne da je naruše. Njihova misija je otkrivanje ranjivosti i štićenje od potencijalnih prijetnji. Jedan od njih je i Mislav Kovač, predavač i suorganizator ovog meetupa.

Zajedno s Damirom Brčićem, voditeljem Digitalne Dalmacije i Sašom Mladenovićem, profesorom na splitskom PMF-u koji stoje iza svega ovoga.

Organizatori tako tvore trostruku suradnju - Koncept "Triple Helix" koji predstavlja model suradnje između tri ključna sektora - institucije, industrije i akademske zajednice.

Ovaj je meetup samo početak jedne veće priče u kojoj će Digitalna Dalmacija kroz suradnje s brojnim partnerima nastojati osvijestiti i educirati što veći broj ljudi. Cilj je kroz edukacije, radionice i razna gostovanja građane osnažiti znanjem i broj uspješnih cyber napada svesti na minimum.

Cyber opasnosti koje nam prijete kroz dan

Mislav nam je pokazao kako i kada smo najviše izloženi cyber prijetnjama.

Ujutro nam se uvijek žuri, jurimo, tipkamo, rješavamo hrpu toga…. i to svaki cyber napadač zna i iskorištava.

Vozimo se na posao, mobitel smo naravno povezali s automobilom. Okej, sa svojim osobnim. No što kada idemo na put, kada rentamo auto ili ako vozimo službeni? Da to možda i nije dobra opcija, sudionici su se vrlo brzo složili.

Mislav je svima na meetupu objasnio što se događa kada se spajamo na javni WiFi. Je li uopće razmatramo je li sigurno ili ne ili se pak automatski spajamo na svaku otvorenu mrežu?

Dotakao se i online shoppinga - koji zvuči kao dobra alternativa gužvanju u shopping centrima - ili pak plodno tlo za financijsku prevaru.

Pala je noć. Odmarate se u svom domu i ne izgleda kao da više može doći do bilo kakve cyber opasnosti. Pogledat ćete film prije spavanja i to je to. Što biste plaćali skupe pretplate kada možete jednostavno ukucati “online, besplatno s prijevodom”

Razmislite, zašto takvi servisi postoje? Pa sigurno i oni nekako zarađuju, a s obzirom da su filmovi i serije besplatni - nešto drugo donosi zaradu!

Uključi mozak, isključi link!

Za kraj, Mislav je sa svima podijelio 4 osnovna savjeta kako da budemo sigurniji na internetu:

Pazite na linkove/URLove - čitajte linkove koje vam šalju poznati ili nepoznati izvori, a ako baš morate pokušajte ručnu metodu.

Predobro da bi bilo istinito - ono što se čini predobro da bi bilo istinito, vjerojatno je prevara i NIJE istinito.

Osjetljive informacije - osjetljive informacije zadržite u svoja četiri zida. Pazite gdje i što pričate. Ako baš ne morate, ne unosite osjetljive informacije na Internetu

Uključite mozak - u svakoj situaciji prvo razmislite, pa onda postupite. Od većine napada se možete zaštititi zdravom logikom. Napadači često koriste Vaš strah i emocije općenito. Greške u pravopisu su najčešći indikator phishing napada.

Tek je prvi SPLIT CyberSec meetup iza nas, a s obzirom na odaziv i interes ne sumnjamo da će ova zajednica samo rasti! Svaki će idući meetup ugostiti drugog stručnjaka iz područja kibernetičke sigurnosti kako bi sudionici imali priliku čuti različite perspektive i najnovije informacije o ovoj važnoj temi.

Digitalna Dalmacija će s vama podijeliti još detalja, savjeta, informacija s meetupa, a do idućega…Stay safe online!

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press Foto: Press