Medved o cijenama goriva: "Sve opcije su otvorene"

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je da će se u ponedjeljak održati telefonska sjednica Vlade na kojoj će se raspravljati o cijenama goriva. Ujedno je apelirao na trgovce da ne koriste situaciju za neopravdano podizanje cijena.

Nakon uskrsne mise u Zagrebačkoj katedrali u nedjelju, Medved je izjavio kako će Vlada analizirati kretanje cijena nafte te razmotriti moguće mjere. O konkretnim odlukama javnost će, rekao je, biti obaviještena po završetku sjednice, uključujući i eventualne modele ograničavanja cijena.

Naglasio je da Vlada kontinuirano poduzima korake kako bi osigurala stabilnu opskrbu i prihvatljive cijene energenata. Podsjetio je i da bi bez dosadašnjih intervencija cijene goriva bile znatno više.

Govoreći o razlozima rasta cijena, Medved je istaknuo utjecaj sukoba na Bliskom istoku, ali i upozorio na praksu neopravdanog poskupljenja. Pozvao je trgovce i pružatelje usluga da ne koriste globalne okolnosti kao izgovor za povećanje cijena, poručivši kako će Vlada učiniti sve da energenti ostanu dostupni građanima.

Ponovio je da Vlada aktivno prati situaciju i razmatra različite opcije. Iako je priznao da se rast cijena ne može u potpunosti zaustaviti, istaknuo je da postoje mehanizmi za njihovo ograničavanje.

Osvrnuo se i na nedavnu sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, za koju je rekao da je protekla korektno i u skladu s ranije dogovorenim dnevnim redom. Kao ključne je izdvojio zaključke vezane uz daljnji razvoj i modernizaciju obrambenog sustava, kao i smjernice za rad sigurnosno-obavještajnog aparata.

Na pitanje o nabavi naoružanja, Medved je istaknuo važnost nastavka modernizacije Hrvatske vojske, naglasivši da će glavnu riječ u odabiru imati vojni vrh i stručnjaci Ministarstva obrane.

Na kraju je građanima uputio uskrsnu čestitku, istaknuvši važnost mira, zajedništva i solidarnosti s najugroženijima. U nesigurnim globalnim okolnostima, poručio je, upravo su mir i prestanak sukoba ključni prioriteti.