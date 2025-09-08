Međuobrok koji preporučuju liječnici i nutricionisti

"Uvijek preporučujem da se izabere užina koja uključuje barem dvije različite skupine namirnica. To će međuobrok učiniti privlačnijim zahvaljujući različitim bojama i/ili teksturama, a ujedno će donijeti i raznovrsne hranjive tvari“, kaže nutricionistica Stacey Woodson za Eating Well.

Za bolje reguliranje šećera u krvi posebno je važno da međuobrok sadrži proteine i vlakna. Ako se prvo pojede hrana bogata proteinima, imat ćete koristi od sporijeg oslobađanja šećera u krvotok. Neke od namirnica bogatih proteinima uključuju orašaste plodove, grčki jogurt, sjemenke i sir, prenosi N1.

Vlakna su još jedan važan nutrijent za održavanje ravnoteže razine šećera u krvi.

"Kada naš obrok sadrži vlakna, ona se vežu za glukozu, što dovodi do sporijeg otpuštanja šećera u krvotok“, objašnjava nutricionistica i dijetetičarka Samantha DeVito. Vlakna se mogu unijeti kroz namirnice kao što su voće, povrće, orašasti plodovi, sjemenke i cjelovite žitarice.

Grčki jogurt s orašastim plodovima i bobičastim voćem

Grčki jogurt s orašastim plodovima i bobičastim voćem uravnotežen je međuobrok za stabilan šećer u krvi.

"Većina grčkih jogurta bogata je proteinima i sadrži malo ili nimalo dodanog šećera, dok orašasti plodovi osiguravaju zdrave masnoće i vlakna, što je odlično za ravnotežu šećera u krvi“, kaže Tambe.

Dodajte bobičasto voće za dodatna vlakna. Vlakna iz bobičastog voća također smanjuju nagli porast šećera nakon jela.