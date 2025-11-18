MEĐUNARODNI MITING Atletičari AK Biograd iz Dubrovnika se vratili s 12 medalja

Na međunarodnom mitingu u Dubrovniku, na kojem je sudjelovao 31 klub, atletičari AK Biograd ostvarili su odlične rezultate i još jednom potvrdili kvalitetu koju ovaj klub pokazuje iz natjecanja u natjecanje. Doma su se vratili s 12 medalja: tri zlata, četiri srebra i pet bronci.

Zlatne medalje osvojile su Tonina Šarić (2014.) u disciplini vortex, Patricia Pešić (2011.) u bacanju kugle (3 kg) te Aneta Gašpar (2013.) u vortexu. Bronca je pripala Dori Pešić (2018.) na 60 metara s rezultatom 11.09 sekundi.

U štafeti mlađih kadetkinja na 4x60 metara srebro je osvojio sastav: Dina Bojmić, Tonina Šarić, Aneta Gašpar i Maria Magdalena Miloš.

U konkurenciji 2015. godišta predstavnice AK Biograd osvojile su broncu, iako su u štafeti nastupile čak tri djevojčice rođene 2018. godine – Liv Nekić, Betina Uroda i Dora Pešić. Četvrta članica štafete bila je Tonka Polegubić (2015.).

Glavni trener Damir Aljinović nakon natjecanja je poručio:

„Ponosan sam na svako dijete koje je danas nastupilo. Ostvareni rezultati nagrada su na njihov predan rad. Uvjeren sam da je ovo tek početak onoga što ova generacija naših atletičara može postići.“