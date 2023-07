Međunarodna policijska suradnja: U Splitsko-dalmatinsku županiju stigli policajci iz osam zemalja

U sklopu projekta „Sigurna turistička destinacija“ danas, 05. srpnja 2023. godine, u Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku stigli su strani policijski službenici koji će tijekom ljeta obavljati poslove u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku stigli su strani policajci iz osam država i to iz Republike Italije, Francuske, Njemačke, Bavarske, Poljske, Slovačke, Bosne i Hercegovine i Češke Republike te se još očekuje dolazak policijskih službenika iz SAD i Južne Koreje. Biti će raspoređeni u policijskim postajama u Splitu, Trogiru, Omišu, Makarskoj, a poslove će također obavljati u Postaji pomorske policije Split i u Postaji aerodromske policije Resnik.

Policijski službenici raditi će na područjima na kojima ljetuje najveći broj gostiju iz njihovih zemalja. Uz ostale svakodnevne zadaće, značaj njihovog boravka i rada prvenstveno je razvidan u situacijama kada je stranim turistima potrebna pomoć policije, a njihovim sudjelovanjem u takvim situacijama nestaje i jezična barijera što znatno olakšava postupanje hrvatske policije. Danas je u policijsku upravu stiglo i započelo s radom ukupno 13 stranih policijskih službenika.

Novinarima se prvo obratio Paško Ugrina, voditelj poslova prevencije u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj koji je nazočnima prezentirao međunarodnio projekt policije suradnje koji je do sada imao odlične rezultate rada. Slobodan Marendić, načelnik Policijske uprave splitsko dalmatinske zaželio je dobrodošlicu stranim policijskim službenicima i naglasio kako je ovo hvalevrijedan projekt Ministzarstva unutarnjih polosva i Ravnateljatva polciije.

Na upit medija vezano uz stanje javnog red ai mira u Gradu Splitu načelnik Marendić je odgovorio:

„Kolege policajci su skoro svaki dan u kontaktu sa stranim državljanima i mogu na taj način premostiti jezičnu barijeru kod nesretnog događaja. Važno je mu njegov policajac bude potpora kada mu je najteže.

Trebamo jasno razdvojiti neke stvari. U Gradu Splitu postoje dvije odluke, ona o komunalnom redu i Odluka o javnom redu i miru na području Grada Splita koje provode komunalni redari. Bilo je u proteklom tjednu disonantnih tonova oko uloga službi. Treba jasno postaviti stvari na svoje mjesto, dakle policija provodi Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira i policija se za to pripremala cijelu godinu od završetka protekle turističke sezone. Ispomoć policije iz ostalih dijelova Hrvatske od ranije je planirana i od ponedjeljka su na našem području dodatna 43 policijska službenika kao rezultata dugogodišnje prakse Ministarstva unutarnjih poslova. Također, sukladno programu izobrazbe, od ponedjeljka je na području PU SD i 61 prekvalifikant iz Policijske akademije, od kojih će njih 20 biti raspoređeno na području Splita koji će pomoći podignuti i razinu vidljivosti policije.

Od početka smo vrlo aktivni i surađujemo s građanima, planiramo naše pozicioniranje u gradu na strateškim točkama. Od prošle godine postojali su dogovori da će Grad Split angažirati zaštitarsku tvrtku i mi vjerujemo da će se to i realizirati na terenu tijekom ovog ljeta, iako to već poprilično kasni. U suradnji s komunalnim redarstvom, nastojimo biti kooperativni i prisutni u svakom trenutku, ali komunalni redari zbog svog internog propisa rade do 1 ili 2 sata ujutro, iznimno do 4 sata ujutro, a u isto vrijeme noćni klubovi rade do 5 sati. Zbog ovih činjenica, kašnjenja u realizaciji projekta zaštitari na javnim površinama i radno vrijeme komunalnih redara, u prvom dijelu sezone dijelom je izostao sinergijski učinak na terenu.

Naime, usmjeravanje organizacije je išlo po modelu, da uz policijske službenike dobijemo i komunalne redare koji će u kritično vrijeme biti dodatna snaga za uvođenje reda i mira na ulicama.

Zbog administrativnih problema zaštitara još nema, komunalni redari su prisutni u onom dijelu koliko mogu biti, sukladno propisima kojima je u Splitu reguliran njihov rad, u pravilu do 1 ili 2 sata.

U ostalom vremenu mi sa razine policijskih postaja u gradu angažiramo razmjeran broj službenika, da bi smo u interesu građana podigli razinu kvalitete života tijekom noći u gradu. Ne govorimo pri tom o problemu sigurnosti, jer ovo sve što se događa u Splitu spada u kategoriju pojavnih oblika koji su uklonjivi. Inzistiramo na tome da policijski službenici budu bliži građanima, da na jedna način gostima pošaljemo poruku dobrodošlice, ali ukažemo na to koja ponašanja su neprihvatljiva i koji je očekivani način ponašanja.

Stvorio se u javnosti i određeni pritisak te smo dobili niz upita građana tipa „kako prespavati noću u gradu Splitu iza 3-4 sata ujutro“. S ovim potencijalom kojeg imamo uz planiranu potporu MUP a, mi ćemo nastojati dodatno unaprijediti kvalitetu života građana u dijelu grada koji je u naravi i zona zabave sa trgovinama jeftinijeg alkohola.

Očekujemo da će s radom započeti zaštitarska služba u organizaciji grada i da će se prilagoditi radno vrijeme komunalnih redara, te da će uz našu potporu, a svakako i mi uz njihovu, napraviti jedan korak više.

Prema informacijama sa terena, preko 100 prijava su tijekom vikenda ispisali komunalni redari vezano uz ispijanje alkohola na javnim mjestima i uriniranje. Upravo to je kategorija prekršaja gdje očekujemo doprinos komunalni redara i organizacije, a policajci su bili s komunalnim redarima iz jednostavnog razloga jer je procjena s njihove strane da bez policijskih službenika to ne mogu sigurno obaviti."

I na kraju načelnik Marendić je istakako kako vjerujemo da će angažman zaštitara omogućiti da se policija može posvetiti drugim značajnijim i složenijim problemima te da će komunalni redari i zaštitari steći organizacijski preduvjet i samostalnost u postupanju u ovoj kategoriji prekršaja obuhvaćenih Odlukom, te da je Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira je u nadležnosti policije i mi ga provodimo, a to su drska ponašanja, svađe vike i slično u Splitu ali i na drugim mjestima.