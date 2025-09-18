Mediteranski festival knjige na svom će osmom izdanju biti veći nego ikad

Programima, brojem izlagača, uključenjem u društvene akcije poticanja čitanja osmi Mediteranski festival knjige bit će veći i bogatiji nego ikad dosad, čulo se na konferenciji za novinare uoči otvaranja Festivala.

Ovogodišnji Mediteranski festival knjige održat će se od 24. do 28. rujna u svojoj uobičajenoj "bazi", Velikoj dvorani SC Gripe, a na konferenciji je o tom iznimnom kulturnom događaju govorio Slavko Kozina, predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore koja je organizator Festivala. Bogati program 8. MFK predstavili su urednica dječjeg programa Kate Bošković i član organizacijskog odbora Mišo Nejašmić. U ime Grada Splita konferenciji su se priključili Mate Omazić, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti te Marina Kuzmanić Petreš, voditeljica Odsjeka za kulturu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Osmi Mediteranski festival knjige u organizaciji ZNK, Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita zamišljena je idealistički, ali ove godine očekujemo do 25 tisuća posjetitelja, i više od 50 izdavača. Imamo promotivni, sajamski i edukativni segment kroz radionice i programe za djecu osnovnih i srednjih škola. Naš Festival nametnuo se kao najveći u Hrvatskoj uz zagrebački Interliber. Ove godine imamo uz druge izdavače i Splitski kantun koji okuplja 19 splitskih malih i velikih nakladnika, čime smo pomogli boljoj vidljivosti splitskih i autora i izdavača, rekao je Kozina, pozivajući svih u, kako je rekao, kulturni dnevni boravak Splita u Velikoj dvorani na Gripama.

"Ovakav format mijenja i grad i županiju i državu, i kroz dijalog rješavati sva bitna pitanja", zaključio je Kozina.

Kako je rekla urednica dječjeg programa Kate Bošković, u programu ovogodišnjeg MFK svoje je mjesto našlo i više od 60 radionica, čitanja priča i predstava za djecu, s obzirom da je "stvaranje" kulture čitanja i novih čitatelja jedna od najvažnijih uloga Mediteranskog festivala knjige svih ovih godina. Dio radionica namijenjen je organiziranim dolascima vrtićke i školske djece (jutarnji program), dok je popodnevni program otvoren za javnost, uz prethodne prijave koje su već počele, a neki programi su već popunjeni. U programu radionica naći će se, među ostalim i literarne, likovne, ekološke, novinarske i govorničke radionice koje će voditi Edi Matić, Tisja Kljaković Braić, Jelena Pervan, Hrvoje Marko Peruzović... Kompletan program naveden je na web stranicama Mediteranskog festivala knjige.

Važno je napomenuti da su u programu zastupljene aktivnosti za sve dobne skupine - od djece u jaslicama pa sve do srednjoškolaca i studenata. Tu su i zanimljivi paneli o važnosti čitanja u najmlađoj dobi i drugi programi iz projekta "Rođeni za čitanje", razgovori o očuvanju bogatstva našeg jezika te približavanju velikog Ivana Meštrovića našim najmlađima. Uz bogati program radionica ovogodišnji MFK donosi i predstavljanje čak sedam slikovnica, kao i druženja s dvije iznimno popularne spisateljice za djecu - Sanjom Pilić i Jelenom Pervan.

Tako će biti predstavljene slikovnice "Doktor Oliver i domaće životinje" Mira Morovića, "Ero s online svijeta" u izdanju splitske Gradske knjižnice Marka Marulića, "Kako je Nevica kupovala kruh" Jasena Boke, "Iza oblaka boje šećerne vune", "Mama je uvijek tu" i "Tata je uvijek tu" autorica Nine Slišković Goleš i Kate Bošković.

Uz uobičajeni sajamski dio Festivala koji će u dvorani na Gripama okupiti sve važnije hrvatske nakladnike i omogućiti kupnju knjiga po festivalskim cijenama, na pozornici i u drugim prostorima sportskog centra odvijat će se iznimno bogat program čiji su autori Kruno Lokotar, Katja Grcić i Patricija Horvat, a u kojem će biti još iznenađenja, uz one koji su već objavljeni.

"Programi i za djecu i za odrasle uvijek je bio forte ovog Festivala, pa će i ove godine biti predstavljen čitav niz novih izdanja nekih od najvažnijih domaćih i stranih autora", rekao je Nejašmić.

Sve počinje još i prije službenog otvorenja, predstavljanjem projekta novog predmeta ŠiZ - Škola i zajednica kojeg će prezentirati Boris Jokić i Helena de Karina, a nastavlja se iznimno važnom temom - Zašto je čitanje 15 minuta dnevno najbolja priprema za školu, u sklopu projekta Ministarstva kulture i medija "Rođeni za čitanje". Na panelu će sudjelovati stručnjaci raznih profila, od pedijatara, preko odgajatelja do glazbenika, čije boje će "braniti" popularni Vojko V.

Potom počinje serija promocija, od novih djela crnogorskog pisca Boža Koprivice, preko posmrtne promocije posljednjeg romana Bekima Sejranovića "Chinook", do novog historiografskog rada Ive Goldsteina "Hrvatska u Drugom svjetskom ratu 1941-45" kojeg će MFK predstaviti u suradnji s udrugom VeDRA.

Drugog dana svoje će nove knjige uzajamno predstaviti Hrvoje Marko Peruzović ("Anomalija vode") i Ivica Jakšić Puko ("Pripreme za smak svita"). Slijedi promocija knjige Anite Batinić "Kad smo seke i ja bile dica" koju će predstaviti, logično, baš "seke" iz naslova Dada Batinić. U četvrtak ćemo se prisjetiti i velikog književnika i novinara, te vrijednog suradnika MFK Renata Baretića, o kojem će govoriti Jurica Pavičić, Alida Bremer i Kruno Lokotar.

U petak će posjetitelje sajma čekati još jedan panel - "Kako očuvati i prezentirati govor kao nematerijalnu kulturnu baštinu", a potom promocije "Fjake" poljske autorice Aleksandre Wojtaszek, monografije o hrvatskom autorskom stripu Matije Pisačića, te triju knjiga važnih splitskih autora Nebojše Lujanovića ("Jošuino drvo"), Alide Bremer ("Tesla ili Puni krugovi") i Jurice Pavičića ("Usta puna mora").

I subota, obično najposjećeniji dan MFK, donosi iznimno bogat program. Upoznat ćemo se s knjigom "Abeceda rata" oca i kćeri iz Ukrajine Eugena i Solomije Stepanenko, ali i s "Alkemijom bombe", odnosno poviješću nuklearnog doba Slobodana Bubnjevića. Sigurno će veliku pažnju izazvati "Bandire potonula carstva", zbirka poezije Zlatana Stipišića Gibonnija, kao i novi roman Zorana Ferića "Spiderman". U večernjem programu razgovarat će se s francuskim novinarom i spisateljem Didierom Blaineom, a toga dana bit će predstavljen i hvalevrijedan projekt splitske Gradske knjižnice Marka Marulića Pedalama do priče s dostavom knjiga teže pokretnim čitateljima. Za kraj, posljednjeg dana Festivala, zasad su najavljene promocije knjiga Nade Topić ("Soba od papira") i Senke Marić ("Ljudi"), te "Suhozida" Staše Aras. Kao i inače, Gradska knjižnica Marka Marulića omogućit će besplatan upis novim korisnicima.

Mate Omazić i Marina Kuzmanić Petreš iskazali su podršku Grada Splita Mediteranskom festivalu knjige.

"Ovo što smo čuli govori o razvoju Festivala, i brojem posjetitelja i izlagača i programa. Programi koji su ponuđeni djeci ključ su naše budućnosti, kroz ovakve manifestacije trebamo vratiti mlade čitanju, jer je ono izvor i vokabulara i spoznaja koje smo nekako izgubili razvojem tehnologije", rekao je Omazić.

Voditeljica Odsjeka za kulturu Marina Kuzmanić Petreš rekla je da joj je čast surađivati s organizatorima MFK, koji je prepoznat i kroz program javnih potreba u kulturi Grada Splita.

"Sve naše kulturne ustanove sudjeluju na Festivalu, i to je ono što nas može gurati dalje", rekla je.