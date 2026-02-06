Medij iz BiH se raspisao o splitskom megaprojektu: Menadžeri, pjevači, imućni kupci iz cijele Hrvatske i strani kupci...

Da se dobar glas daleko čuje, dokazuje i interes koji su mediji iz susjednih država pokazali za Žnjan, koji nazivaju najatraktivnijom urbanom zonom na našoj obali. Kako piše bosanskohercegovački Biznisinfo, Žnjan u posljednje vrijeme doživljava transformaciju, a uređeni javni prostor, novi sadržaji i velika privatna ulaganja mijenjaju lice ovog dijela grada.

Kažu da ono što se danas vidi na Žnjanu potvrđuje tezu da je ovaj dio Splita nova oaza luksuza na Jadranu. Čak su snimili i videozapis.

Proteklog vikenda Žnjan je bio pun posjetitelja

Navode i da se radovi na Žnjanu, iako je prva faza projekta službeno otvorena za javnost još prošle godine, i dalje nastavljaju te zaključuju da je već sada jasno kako je riječ o jednoj od najvećih urbanih transformacija u Splitu posljednjih desetljeća.

- Na terenu se vidi: potpuno uređena plaža i šetnice uz more, sportski, rekreativni i obiteljski sadržaji, velika frekvencija posjetitelja i lokalnog stanovništva, nova infrastruktura i prometna rješenja.

Iako je osnovna faza projekta završena, Žnjan dobiva dodatne sadržaje, uključujući nove restorane i kafiće. Prostor već sada ima cjelogodišnju funkciju, a ne samo sezonski karakter. Na primjer, proteklog vikenda Žnjan je bio pun posjetitelja iako je zima.

Paralelno s uređenjem javnog prostora, Žnjan je postao jedna od najtraženijih lokacija za nekretnine u Splitu. Tržišni akteri s kojima smo razgovarali navode da je interes osobito izražen u višem i luksuznom segmentu, a stanove na ovoj lokaciji traže domaći poduzetnici, menadžeri, pjevači, imućni kupci iz cijele Hrvatske i strani kupci, posebno iz EU-a – kažu kolege iz susjedne države.

Paralelno s uređenjem javnog prostora, Žnjan je postao jedna od najtraženijih lokacija za nekretnine u Splitu. Tržišni akteri s kojima smo razgovarali navode da je interes osobito izražen u višem i luksuznom segmentu, a stanove na ovoj lokaciji traže domaći poduzetnici, menadžeri, pjevači, imućni kupci iz cijele Hrvatske i strani kupci, posebno iz EU-a – kažu kolege iz susjedne države.

"Mövenpick"

Kombinacija blizine mora, otvorenog prostora, nove gradnje i uređenih javnih sadržaja, dodaju, rijetka je u Splitu, što dodatno objašnjava rast cijena obližnjih nekretnina i interes investitora.

Kao potvrdu svega navode i činjenicu da se na Žnjanu gradi veliki novi hotel, a investitor je tvrtka sa zagrebačkom adresom "Split Peninsula Properties". Nakon izgradnje hotelom bi trebao upravljati hotelijerski gigant "Mövenpick", piše Biznisinfo.