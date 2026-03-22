Medicinsko čudo u Splitu: Liječnici spasili ženu u zadnji trenutak

U KBC-u Split nedavno je izveden izuzetno zahtjevan zahvat zamjene korijena aorte kod pacijentice s iznimno velikom aneurizmom i prijetećom rupturom korijena aorte čime joj je spašen život. O složenom slučaju, ali i snažnom razvoju kardiokirurgije u Dalmaciji, razgovarali smo doc. dr. sc. Matom Petričevićem, pročelnikom Zavoda za kardiokirurgiju KBC Split. Pacijentica je u bolnicu primljena s bolovima u prsima, a početna klinička slika upućivala je na jednu od najčešćih dijagnoza u svakodnevnoj praksi.

- Riječ je o pacijentici koja je imala bolove u prsima sa širenjem u lijevu ruku, a po kliničkoj slici sve je podsjećalo na koronarnu bolest. Međutim, išli smo u detaljnu dijagnostiku i utvrđeno je nešto potpuno neočekivano, imala je bizarno veliku aneurizmu korijena aorte koja je pritiskala ušće lijeve koronarne arterije. Dakle, imala je sliku koronarne bolesti, iako same krvne žile nisu bile bolesne nego komprimirane tom aneurizmom korijena aorte, kazao je na početku razgovora za 24sata doc.dr.sc. Petričević.

Žena u opasnosti

Situacija je bila izuzetno opasna za pacijenticu.

- Ta aneurizma mogla je svakog trenutka prsnuti, bila je praktički pred puknućem, što bi dovelo do momentalne smrti. U kontekstu sistemskog tlaka, kod naše bolesnice s nekontroliranom hipertenzijom, takav scenarij je hipotetski nepreživljiv - otkrio nam je dr. Petričević.

Ovaj slučaj dolazi kao drugi u nizu izrazito kompleksnih zahvata na aorti kojeg su u KBC-u Split izveli u vrlo kratkom vremenu.

- To se dogodilo svega nekoliko tjedana nakon operacije u kojoj smo zamijenili početni dio aorte i cijeli luk aorte - rekao je.

