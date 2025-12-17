Matijević se javno obratio Mišelu Jakšiću nakon što je jučer podigao ruku za HDZ-ov proračun

Splitski gradski vijećnik Davor Matijević oglasio se na Facebooku otvorenim pismom upućenim Mišelu Jakšiću, u kojem je oštro kritizirao vodstvo SDP-a, njihove političke saveze i odnos prema njemu osobno, ali i prema projektu doma za umirovljenike u Splitu.

Matijević u objavi navodi da odbija sudjelovati u, kako je nazvao, „ljevičarskoj farsi“, ističući da mu je važnije osigurati konkretne projekte za građane Splita.

„Oprosti ako mi je važnije da Split nakon 35 godina dobije najveći dom za umirovljenike nego da sudjelujem u vašim političkim igrokazima“, napisao je Matijević.

Posebno je naglasio da u projektu nije imao osobnu korist te da je gradu osigurao znatna sredstva.

„U ovoj ‘prodaji’ nisam uzeo ništa za sebe, niti za ikoga oko sebe, ali sam osigurao 50 milijuna eura vrijednosti svom gradu“, poručio je.

U objavi se osvrnuo i na činjenicu da je digao ruku za proračun HDZ-ova gradonačelnika, što mu se, kako navodi, zamjera, iako su, prema njegovim riječima, slični politički dogovori u drugim gradovima prolazili bez osude.

„To mi zamjerate, ali niste zamjerili kad je SDP u Zadru s HDZ-om izglasao proračun ili kad je HDZ u Umagu podržavao vašeg gradonačelnika“, istaknuo je.

Matijević je posebno kritičan prema novim saborskim partnerima SDP-a, za koje tvrdi da su ga i njegovu obitelj napadali, dok je stranačko vodstvo šutjelo.

„Isti oni partneri koji su kroz blato provlačili mene i moju obitelj. A vi ste šutjeli. E, da ste barem samo šutjeli. Umjesto toga, još ste ih i nagradili“, napisao je.

Na kraju objave poručio je kako ne žali zbog svojih odluka, čak i ako mu one okončaju političku karijeru.

„Ako moja karijera završi zato što sam imao priliku, sreću i čast pomoći svome Splitu na ovaj način – daj Bože da svatko barem jednom u životu osjeti takvu vrstu radosti i zadovoljstva“, zaključio je Matijević.