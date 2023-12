MATIJEVIĆ PONOSAN, ALI I UPOZORAVA: "Gradonačelniče, počnite slušati malo građane. Onaj Ivica Puljak nam je svima bio puno draži od ovog koji misli da sve zna"

Davor Matijević pohvalio se na svom Facebook profilu onime na što je najponosniji.

Upravo uređenje sportskog centra na Blatinama smatra svojim najvećim postignućm u politici te smatra spostrki centri u Splitu trebaju biti dostupni na korištenje svima, a ne komercijalizirani kao što je sada slučaj sa sportskim centrom na Brdima.

Matijević u svojoj objavi navodi da kada je JUŠO preuzimao sportski centar na Brdima bilo rečeno da će se terenima građani moći koristiti kao i do sada no to sada nije slučaj.

Prenosimo njegov status u cjelosti.

"Ako ima nešto na što sam najviše ponosan od postignuća u politici to je uređenje sportskog centra na Blatinama koji je bio zapušten, bez sadržaja i djece te kojem je prijetila koncesija. Kroz 8 godina ulaganja stvorili smo najveći sportski centra u Splitu bez iti jednog komercijalnog termina.

Upravo je sportski centar Brda bio primjer kojeg sam slijedio, ali kojeg sam i često javno isticao kao dobar primjer upravljanja terenima. Kad sam trebao savjet pitao sam njih i moram tu naglasiti ulogu i Mate Krole koji mi je puno pomogao. Sportski centar na Brdima je bio svijetli primjer jer su to bili jedini tereni koji su ostali upravo u funkciji stanovnicima Brda, Ravnih njiva, Neslanovca, ali i ostatku grada. Na Brda smo dolazili svi igrat i bilo je dostupno svima.

Kad je JUŠO preuzimao centar na Brdima pitao sam na Gradskom vijeću hoće li se terenima koristiti kao i do tada na šta mi se jamčilo kako neće biti nikakvih promjena. Ispalo je da su lagali. Kad vam danas obećavaju investiciju sa bazenom, garažom, boljim terenima budite uvjereni da ćete sve to i dobiti, ali to više neće bit za svakog već samo za onog tko plati, a to nije smisao sportskih centara po kvartovima. Sadržaji za sport i rekreaciju moraju biti dostupni svima i u svakom trenutku.

Investicija koju gradonačelnik planira je dobra, potrebna za Split, ali ne na tom mjestu i ne u kvartu koji besplatan sportsko rekreacijski sadržaj već ima. Pogotovo ne na silu kad su se i sami građani izjasnili protiv toga na zboru građana.

Gradonačelniče, počnite slušati malo građane, osluškujte šta vam govore. Nisu svi protiv vas i ne znate vi najbolje za njih. Poslušajte samog sebe iz kampanje kad ste bili puno više uključivi i kad ste nam obećali savjetodavne referendume. Organizirao sam ja jednog na Blatinama i vjerujte nije nikakav bauk. Pitanje je jel vas njihovo mišljenje zanima ili ne.

Onaj Ivica Puljak nam je svima bio puno draži od ovog koji misli da sve zna i koji misli da zna šta je najbolje za nas. Ne znate, a nije sramota pitat za mišljenje", napisao je Davor Matijević