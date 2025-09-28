Matijević i Zoričić poslali otvoreno pismo Plenkoviću: "Hotel Zagreb pretvorite u dom za starije, oni umiru čekajući mjesto"

Davor Matijević i bivši vijećnik Ante Zoričić uputili su otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem traže da se splitski Hotel Zagreb na Duilovu prenamijeni u dom za starije i nemoćne, umjesto u učenički dom.

Naglašavaju kako više od 5.000 starijih Splićana već desetljećima čeka smještaj, a mnogi ga nikada ne dočekaju, pa upozoravaju da bi ovaj objekt mogao postati simbol humanosti i solidarnosti – ako se odluka donese sada.

"Poštovani predsjedniče Vlade,

dok se naš grad svakodnevno razvija, tisuće naših najstarijih sugrađana svoje posljednje godine provode u tišini i čekanju. U sobama bez stručne pomoći, u stanovima na četvrtom katu bez lifta, u rukama umornih obitelji koje, koliko god se trudile, nisu zdravstveni sustav. Njihove godine rada, žrtve i ljubavi za ovu zemlju pretvaraju se u godine čekanja – na mjesto koje im pripada.

Više od 5.000 ljudi u Splitu nalazi se na listi čekanja za dom. Na red se čeka desetljeće, a mnogi ga nikada ne dočekaju. Posljednji dom za starije u ovom gradu izgrađen je još 1989. godine, dok je Hrvatska bila drugačija zemlja i svijet drugačije mjesto. Danas, 35 godina kasnije, naši roditelji, bake i djedovi i dalje čekaju – i umiru čekajući.

A rješenje nam stoji pred očima.

Hotel Zagreb na Duilovu, zgrada koja već postoji i koja bi sutra mogla postati utočište, danas stoji nedovoljno iskorištena. Umjesto da postane dom onima koji su nam dali dom, planira se pretvoriti u učenički dom – i ljeti iznajmljivati turistima. Umjesto splitskih baka i djedova, tu bi se odmarali skandinavske bake i djedovi.

Poštovani predsjedniče,

ovo nije političko pitanje niti ideološki spor. Ovo je pitanje savjesti. Pitanje o tome kakvo društvo želimo biti: ono koje starost gura na marginu, ili ono koje starost poštuje kao krunu života.

U tom smislu, posebno Vas molimo da u donošenju odluke zanemarite svoje osobno prijateljstvo s rektorom Sveučilišta u Splitu, prof. Draganom Ljutićem, i da ne dopustite da interesi snažnog lobija prevladaju nad interesima najranjivijih građana. Pamtit će se jeste li stali uz moćne – ili uz stare, nemoćne i zaboravljene.

Zato Vas ovim putem pozivamo:

1. Da Vlada Republike Hrvatske ustupi Hotel Zagreb Gradu Splitu isključivo za namjenu doma za starije osobe.

2. Da se hitno pokrene proces prenamjene i ulaganja u taj objekt.

3. Da time pošaljete jasnu poruku – da briga za starije nije trošak, nego civilizacijska obaveza.

Svaki dan čekanja znači da će još netko od naših sugrađana umrijeti u samoći, a mogao je svoje posljednje dane provesti dostojanstveno – među ljudima, uz njegu i poštovanje.

Hotel Zagreb može postati simbol humanosti, solidarnosti i zahvalnosti – ako odlučimo djelovati sada.

S poštovanjem,

Davor Matijević-Gradski vijećnik Grada Split

Ante Zoričić- bivši Gradski vijećnik Grada Splita/Popravi grad", poručili su.