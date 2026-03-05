Matijević i Zoričić: Hotel Zagreb može postati dom za umirovljenike i prije izmjena GUP-a

Davor Matijević i Ante Zoričić, koji su se zalagali za to da nekadašnji hotel Zagreb postane dom za umirovljenike, odlučili su danas prezentirati javnosti do kojeg se koraka došlo u realizaciji ovog projekta.

"Hotel Zagreb se sastoji od tri parcele. Najveća ima 40.608 kvadrata, druga ima 7.500 te treća ima 2.500 kvadrata. Govorimo sve skupa o oko 50.000 kvadrata. Prvi problem je cesta Put Žnjana koja uopće nije uplanjena. Da bi mogli ići u smjeru darovnice, prvo se moralo uplaniti cestu, a ta procedura je već pokrenuta te se nadamo da ćemo kroz mjesec-dva imati uplanjenu ovu cestu. O najvažnijoj stvari, a to je izmjena GUP-a, mnogo se o govorilo kroz medije. Uvijek nam se naglašava kako treba doći do izmjene GUP-a, a to nas na neki način obeshrabruje, pogotovo što je sama darovnica Vlade vezana uz izmjene GUP-a. Hotel Zagreb mora biti u funkciji doma za starije.

Ono što su neki previdjeli ili propustili - u prosincu 2005. godine izglasan je prostorni plan, kao i GUP i u njima već stoji formulacija da se omogućava prenamjena dijela kompleksa hotela Zagreb u dom za starije. U GUP-u stoji da se omogućava rekonstrukcija i prenamjena kompleksa hotela Zagreb uz povećanje do maksimalno deset posto. Mi već sada po važećem GUP-u iz 2005. i prostornom planu možemo prenamijeniti hotel Zagreb u dom za starije. Također piše da možemo izgraditi novu zgradu do deset posto. Hoće li tih deset posto ostat ili će se proširiti u izmjenama GUP-.a koje dolaze, o tom potom. Na temelju ovoga možemo dobiti dozvolu za rekonstrukciju, za gradnju... Hotel Zagreb ima 22.000 kvadrata, to bi značilo da ta nova zgrada može biti veća 2.200 kvadrata bruto. Ovo je vrlo važan korak, vrlo je bitno jer bez ovoga ne bi mogli ni dobiti darovnicu jer je to jedan od preduvjeta. Iz ovoga je vrlo jasno da će hotel Zagreb biti gotov puno prije onih deset godina kako mnogi procjenjuju", kaže Matijeviić.

Kaže da su prošli još dosta stvari, ali će o tome naknadno izvijestiti javnost.

"Dosta se u javnosti špekuliralo i govorilo o GUP-u, što je ljude demoraliziralo. Znali su nas pitati hoće li doživjeti da se ovaj projekt dovrši. Ukoliko svi budemo radili skupa, sve može biti dovršeno u razumnom roku. Jedan od preduvjeta da bi mogli zatražiti darovnicu, osim GUP-a, je i legalnost. Postoji zakon iz 2004. godine po kojem su određeni objekti pri ministarstvu mogu dobiti potvrdu o legalnosti i mi sada radimo na tome. Što se tiče legalnosti, prikupili smo dokumente za jedan dio objekata. Nismo za objekt izgrađen 1968. godine, tu tražimo dokument. Prije nego zatražimo darovnicu, moramo napraviti idejno rješenje i na tome dosta radimo. Pitanje legalnosti, GUP-a i idejno rješenje je preduvjet za darovnicu. Nakon što dobijemo darovnicu, sljedeći koraci su - napraviti glavni projekt i sve što on sa sobom nosi. Dolazi u obzir rekonstrukcija sa nadogradnjom. Imamo mogućnost napraviti novih 2.200 kvadrata, međutim pokušat ćemo kroz izmjene GUP-a povećati tu kvadraturu", kaže Zoričić.

Dio radne skupine koja radi na ovom projektu je i Ivica Bubić, umirovljeni bojnik Hrvatske vojske.

"U jednom dijelu su smješteni stopostotni invalidi Domovinskog rata. Ima između 30 i 40 obitelji koje borave u tim prostorima, upravo zato se ide na soluciju da se izdvoji taj dio. Jučer sam prošao tamo s prijateljem koji tamo stanuje 30 godina. U dosta je lošem stanju. To je tuga i žalost, a riječ je o prekrasnom mjestu. Vrijeme je da se stavi u funkciju i drago mi je iz puno razloga da će naši stariji ljudi sutra imati pristojan život na toj lokaciji. Neki se bune zbog čega je ova atraktivna lokacija. Što bi trebalo, staviti ih u neko selo gore iza brda?! Upravo zato se nećemo dati. Ja imam direktnu komunikaciju sa Ministarstvom obrane, već sam razgovarao vezano uz akt koji je išao prema ministarstvu, upravo na tom tragu požurit ćemo da to ne stoji u nekoj ladici i da administracija to ne drži sa strane. Cilj nam je zaštititi naše branitelje koji su gore. Nadam se da će ovo što smo predložili tako i proći", kaže Bubić.