Matica hrvatska Split odala počast nevino ubijenim Hrvatima na Daksi

U organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Splitu, skupina domoljuba hodočastila je iz Splita na jug Hrvatske gdje su u subotu 25. listopada sudjelovali na komemoraciji u prigodi 81. godišnjice stradanja nevinih Hrvata na Daksi. Na tom su otočiću ispred Dubrovnika partizanske komunističke vlasti u listopadu 1944. bez ikakvog suda pobile 53 osobe. Među njima su bili i dubrovački svećenici, među kojima je bio i pater Petar Perica, autor omiljenih hrvatskih vjerskih pjesama „Zdravo, Djevo” i „Do nebesa nek’ se ori”.

Molitvu ispred spomenika na Daksi predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović.

– Njihov je zločin bio to što su nosili vjeru i dostojanstvo u vrijeme kad se od čovjeka tražilo da šuti, da zaboravi tko je i kome pripada. Žrtve koje su položile život u šutnji i nepravdi nisu umrle uzalud, jer njihova smrt, poput zrna, donosi plod istine, mira i vjere u našim srcima.

Svaki je život svet i svaka istina ima pravo biti izrečena – kazao je biskup Glasnović, potičući na molitvu za sve ubijene i za oprost koji liječi: „Samo tako mrtvi žive, a živi ostaju ljudi”.

– Ovdje, na ovom otoku koji nas uči da nitko nije otok, molimo da ovaj kamen i ovo more vječno svjedoče da ljubav ima zadnju riječ – poručio je biskup Glasnović.

Nakon molitve za stradale, predstavnici vlasti i udruga položili su vijence i zapalili svijeće, pjevajući pjesmu „Zdravo, Djevo”. Poštovatelji žrtava na Daksi stigli su na otočić iz cijele Hrvatske, a među njima je bila i splitska skupina hodočasnika.

U znak sjećanja na žrtve komunističkog zločina, splitski su matičari položili cvijeće i zapalili svijeće pred spomenikom na Daksi odajući tako počast nevino ubijenim Hrvatima prije 81 godinu. U ime Ogranka Matice hrvatske u Splitu vijenac u znaku hrvatske trobojnice položili su i svijeće zapalili voditelj hodočašća Željko Pleić i kolege.

Okupljene je pozdravio i predsjednik Udruge „Daksa 1944./45.” dr. sc. Denis Vokić. On je otvorio i Spomen sobu jugoslavenskoga komunističkog zločina u svjetioničarskoj zgradi na Daksi. U njoj su izloženi predmeti pronađeni pri ekshumaciji žrtava 2009. godine te je dokumentirano njihovo stradanje.

Govorila je i hrvatska povjesničarka dr. sc. Vlatka Vukelić iz Zagreba rekavši kako je posljednjih godina učinjeno puno na njegovanju kulture sjećanja na zločin na Daksi.

– Sada postoje precizno utvrđeni mjesto zločina i komemoriranja, podrška lokalne zajednice udrugama te, kao važan iskorak, nova spomen soba.

– Moramo znati da ovdje nije učinjeno tek neko ubojstvo, nego ratni zločin. Ovdje ljudi nisu poginuli, oni su ubijeni samo zato što nisu htjeli prihvatiti nametnuti ideološki koncept. Prema svim uzusima civiliziranih standarda suvremene Europe, ovo je ratni zločin koji mi danas komemoriramo – kazala je dr. Vukelić.

Po povratku s Dakse u Dubrovnik naši su hodočasnici iskoristili priliku za odlazak na Srđ odakle se pruža veličanstven pogled na grad i okolicu, a navečer su bili u Crkvi male braće na svetoj misi za stradalnike s Dakse. Misu je predvodio kustod Franjevačke kustodije sv. Jeronima i gvardijan samostana fra Tomislav Šanko, poručivši kako je „možda molitva potrebnija onima koji su zločin počinili nego samim žrtvama”.