Mate Vodanović hoda u Makarskoj, mogao bi premašiti 100 tisuća koraka

Mate Vodanović, poznati makarski biciklist, nekadašnji košarkaš, a danas svestrani sportaš, sinoć je točno u ponoć na tartan stazi Sportskog centra u Makarskoj krenuo u pokušaj obaranja rekorda u broju koraka u 24 sata.

Vodanović je hodao bez prestanka tijekom cijele noći, a prema podacima do 10 sati ujutro već je prešao oko 70.000 koraka, prenosi portal Podbiokovom.hr.

Već neko vrijeme hodam po Biokovu, Makarskoj rivijeri i svim stazama u okruženju pa sam došao na ideju da pokušam postaviti nekakav rekord u broju koraka u 24 sata. Krenuo sam u ponoć, podršku mi daju sestre Ivana i Ljiljana Gudelj. Držim tempo, rekao je Mate Vodanović.

Početni cilj bio je prijeći barem 100.000 koraka, no prema trenutačnom tempu od oko sedam kilometara na sat, konačan rezultat mogao bi biti i znatno veći.

Ja sam sada sretan kao malo dijete kad vidim da mi je u 10 sati prosjek koraka odličan i da ću sigurno prijeći 100.000. Prijatelj mi je sinoć rekao da dođem biciklom na Sportski centar, a ja sam mu odgovorio da neću nego da ću hodati. Čak ću se i vratiti kući pješice nakon što završim 24 sata hodanja, dodao je Vodanović.

Organizatori pozivaju građane da tijekom dana navrate na Sportski centar u Makarskoj i s tribina podrže ovog 51-godišnjeg sportaša u još jednom izazovu. Vodanović je, podsjetimo, tijekom godina već sudjelovao u brojnim biciklističkim maratonima diljem Europe.