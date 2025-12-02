Maskirani maloljetnici u Dalmaciji napali mlade navijače iz BiH palicama, jedan je teško ozlijeđen

Povodom zaprimljene kaznene prijave, na prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, sudac za mladež Općinskog suda u Dubrovniku proveo je dokazne radnje prvog ispitivanja petorice maloljetnika državljana Republike Hrvatske (2009., 2009., 2009., 2009. i 2010.) zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela teške tjelesne ozljede iz mržnje iz članka 118. stavka 2. u svezi stavka 1. i u svezi sa člankom 87. stavkom 21. Kaznenog zakona i teške tjelesne ozljede iz mržnje u pokušaju iz članka 118. stavka 2. u svezi stavka 1. i u svezi sa člankom 34. te u svezi sa člankom 87. stavkom 21. Kaznenog zakona, a povodom kaznene prijave policije, prenosi Dubrovacki.net.

Postoji osnovana sumnja da su maloljetnici 7. studenoga 2025., oko 21,00 sati, u Metkoviću, zajednički i dogovorno, a zbog netrpeljivosti prema nacionalnoj i navijačkoj pripadnosti i u nakani da teško tjelesno ozlijede žrtve, maskirani prišli trojici državljana Republike Bosne i Hercegovine (2008., 2009. i 2009.), te ih više puta udarili teleskopskim palicama kao i rukama i nogama po cijelom tijelu uslijed čega je 16-godišnji državljanin Republike Bosne i Hercegovine zadobio tešku tjelesnu ozljedu, a 17-godišnji državljanin Republike Bosne i Hercegovine tjelesnu ozljedu.

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 28. studenoga 2025., nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem za mladež Općinskog suda u Dubrovniku, predložilo sucu za mladež određivanje istražnog zatvora prema svoj petorici maloljetnika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a što je sudac za mladež Općinskog suda u Dubrovniku prihvatio i odredio im istražni zatvor.