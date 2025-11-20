Masakr na Ovčari: Masovna grobnica postala je jedan od najstrašnijih dokaza sustavnog zločina tijekom agresije na Hrvatsku

Na današnji dan 1991. godine dogodio se pokolj na Ovčari

Danas, 20. studenoga 2025., Hrvatska se ponovno prisjeća jednog od najmračnijih poglavlja svoje novije povijesti — masakra na Ovčari. I više od tri desetljeća nakon počinjenog zločina, Ovčara ostaje simbol nezamislive patnje, ali i trajne borbe za istinu, pravdu i dostojanstvo žrtava.

Pokolj koji je potresao svijet

Nakon sloma obrane Vukovara 18. studenoga 1991., više od 260 ranjenika, civila, branitelja i medicinskog osoblja odvedeno je iz vukovarske bolnice. Umjesto evakuacije pod zaštitom međunarodnih organizacija, kako je bilo dogovoreno, zarobljenici su predani pripadnicima srpskih paravojnih postrojbi i JNA.

U hangaru na Ovčari prolazili su kroz ponižavanje, premlaćivanja i mučenja. U noći s 20. na 21. studenoga 1991., odvezeni su u obližnju grabu i strijeljani. Preživjeli gotovo nitko — tek je mali broj žrtava pronađen živ, a i oni su ubrzo ubijeni. Masovna grobnica na Ovčari postala je jedan od najstrašnijih dokaza sustavnog zločina tijekom agresije na Hrvatsku.

Na mjestu nekadašnje farme danas se nalazi Spomen dom Ovčara, mjesto tišine gdje fotografije i predmeti žrtava svjedoče o njihovim prekinutim životima. Obitelji, branitelji, učenici i građani svake godine dolaze zapaliti svijeću i pokloniti se sjenama onih koji su ubijeni samo zato što su bili Hrvati, civili ili branitelji grada heroja.

Današnji dan zato nosi posebnu težinu — godišnjica samog pogubljenja podsjeća koliko je važno nastaviti govoriti o zločinu koji se ne smije relativizirati ni zaboraviti.

Odjeci u javnosti i na društvenim mrežama

Ovih dana mediji i društvene mreže ponovno su ispunjeni porukama pijeteta. Objavljuju se fotografije kolona sjećanja, izjave preživjelih, svjedočanstva članova obitelji, kao i podsjetnici da pravda — iako djelomično ostvarena — još uvijek nije u potpunosti zadovoljena.

Izvještaji govore i o novim istragama, sudskim postupcima te pronalasku dodatnih lokacija mogućih grobnica koje potvrđuju koliko je proces rasvjetljavanja istine dug i bolan.

Zašto nam je važno govoriti o Ovčari

Ovčara nije samo povijesni događaj. To je živ odgovorni podsjetnik da se zločini ovakvih razmjera nikada više ne smiju ponoviti. Za mlade generacije to je lekcija o cijeni slobode, a za starije — rana koja nikada u potpunosti ne zacjeljuje.